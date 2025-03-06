Картошка золотистая, но не хрустящая? Возможно, вы солите её не в то время

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка на сковороде — классика, знакомая с детства. Однако даже такое простое блюдо требует знания кулинарных тонкостей.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённый картофель

Выбирайте правильный сорт. Водянистая картошка плохо румянится и быстро превращается в кашу. Для жарки подойдут крахмалистые сорта — они дают красивую корочку.

Водянистая картошка плохо румянится и быстро превращается в кашу. Для жарки подойдут крахмалистые сорта — они дают красивую корочку. Нарезайте правильно. Слишком толстые куски будут долго готовиться, а слишком тонкие — пересохнут или подгорят. Оптимальный размер — брусочки средней толщины.

Слишком толстые куски будут долго готовиться, а слишком тонкие — пересохнут или подгорят. Оптимальный размер — брусочки средней толщины. Не перегружайте сковороду. Если выложить слишком много картошки, она не зажарится, а начнёт тушиться в собственном соку. Готовьте небольшими порциями.

Если выложить слишком много картошки, она не зажарится, а начнёт тушиться в собственном соку. Готовьте небольшими порциями. Разогревайте масло как следует. Картошка должна сразу покрыться корочкой, иначе она впитает масло и станет жирной.

Картошка должна сразу покрыться корочкой, иначе она впитает масло и станет жирной. Не мешайте слишком часто. Дайте картошке подрумяниться, прежде чем переворачивать — это обеспечит хрустящую поверхность.

Дайте картошке подрумяниться, прежде чем переворачивать — это обеспечит хрустящую поверхность. Солите в конце. Соль вытягивает влагу, из-за чего картошка теряет хрусткость и становится мягкой.

Как подавать жареную картошку

Горячая, хрустящая, с ароматной зеленью — она хороша сама по себе, но также отлично сочетается с мясом, рыбой, грибами и даже простым домашним кефиром.