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Можно ли испечь вкусный торт без сахара? Проверяем на практике

1:43
Еда

Использование натуральных подсластителей — отличный способ сделать десерты не только вкусными, но и более полезными. Рассмотрим несколько популярных заменителей.

Морковный торт
Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковный торт

  • Мёд - натуральный подсластитель с приятным ароматом и мягкостью. Он обладает более низким гликемическим индексом, чем сахар, что делает его хорошим выбором для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

  • Кленовый сироп - не только придаёт выпечке карамельные нотки, но и содержит полезные минералы. Это отличный вариант для замены белого сахара.

  • Финики - настоящий кладезь клетчатки и антиоксидантов. Измельчённые финики обеспечивают насыщенный фруктовый вкус, который оценят все сладкоежки.

  • Кокосовый сахар - добывается из сока кокосовых пальм, имеет лёгкий карамельный привкус и содержит больше питательных веществ по сравнению с обычным сахаром.

  • Стевия - практически не содержит калорий, поэтому идеально подходит тем, кто хочет снизить потребление углеводов, но не готов отказываться от сладкого.

  • Яблочное пюре - не только придаст десерту натуральную сладость, но и сделает тесто более влажным. Прекрасно сочетается с корицей и другими пряностями.

Как выбрать подходящую замену

Каждый из перечисленных вариантов по-разному влияет на вкус, текстуру и влажность выпечки. Если хотите получить мягкий и ароматный торт — используйте мёд или яблочное пюре. Для карамельных ноток подойдут кленовый сироп и кокосовый сахар. А если нужен низкокалорийный вариант, то лучшим выбором будет стевия.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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