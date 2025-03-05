Можно ли испечь вкусный торт без сахара? Проверяем на практике

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Использование натуральных подсластителей — отличный способ сделать десерты не только вкусными, но и более полезными. Рассмотрим несколько популярных заменителей.

Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковный торт

Мёд - натуральный подсластитель с приятным ароматом и мягкостью. Он обладает более низким гликемическим индексом, чем сахар, что делает его хорошим выбором для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Кленовый сироп - не только придаёт выпечке карамельные нотки, но и содержит полезные минералы. Это отличный вариант для замены белого сахара.

Финики - настоящий кладезь клетчатки и антиоксидантов. Измельчённые финики обеспечивают насыщенный фруктовый вкус, который оценят все сладкоежки.

Кокосовый сахар - добывается из сока кокосовых пальм, имеет лёгкий карамельный привкус и содержит больше питательных веществ по сравнению с обычным сахаром.

Стевия - практически не содержит калорий, поэтому идеально подходит тем, кто хочет снизить потребление углеводов, но не готов отказываться от сладкого.

Яблочное пюре - не только придаст десерту натуральную сладость, но и сделает тесто более влажным. Прекрасно сочетается с корицей и другими пряностями.

Как выбрать подходящую замену

Каждый из перечисленных вариантов по-разному влияет на вкус, текстуру и влажность выпечки. Если хотите получить мягкий и ароматный торт — используйте мёд или яблочное пюре. Для карамельных ноток подойдут кленовый сироп и кокосовый сахар. А если нужен низкокалорийный вариант, то лучшим выбором будет стевия.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



