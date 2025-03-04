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Забудьте о скучных закусках: пикантные и хрустящие сырные трубочки сразят всех наповал

3:46
Еда

Добавьте эти аппетитные слоёные закуски на любую вечеринку, чтобы сделать её незабываемой.

Сырные палочки
Фото: flickr.com by Miia Sample, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сырные палочки

Секрет этого простого и невероятно вкусного блюда — в слоёном тесте, придающем закуске особую текстуру. Основу рецепта составляют копчёный чеддер и копчёная паприка, которые придают блюду насыщенный вкус. Однако изюминка этих сырных трубочек — в добавлении светло-коричневого сахара, идеально сочетающегося с солёным и слегка острым сыром. Это сочетание сладкого и солёного делает закуску по-настоящему уникальной. Подавайте сырные трубочки с бокалом игристого вина, например, просекко, для максимального удовольствия.

Для усиления сырного аромата можно добавить немного тёртого твёрдого сыра, такого как пармезан, азиаго или манчего. Если вы любите острые закуски, добавьте щепотку кайенского перца, советует Realsimple.

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка копчёной паприки
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка
  • 1/2 чайной ложки кошерной соли
  • 1/2 чайной ложки светло-коричневого сахара
  • 1 замороженный лист слоёного теста (из упаковки 17,3 унции), размороженный и охлаждённый
  • Мука универсальная для раскатывания
  • 1/2 стакана копчёного сыра чеддер, мелко натёртого 
  • 1 большое взбитое яйцо

Приготовление:

  1. Застелите два больших противня с бортиками пергаментной бумагой.
  2. В небольшой миске хорошо перемешайте копчёную паприку, чесночный порошок, соль и светло-коричневый сахар до однородной консистенции.
  3. Разверните лист слоёного теста на слегка присыпанной мукой рабочей поверхности. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт размером 16 на 12 дюймов, длинной стороной параллельно краю стола.
  4. Посыпьте поверхность теста половиной смеси копчёной паприки. Посыпьте половину прямоугольника длиной 16 дюймов одной чашкой сыра. Сложите прямоугольник пополам вдоль сыра, тщательно прижимая края.
  5. Раскатайте тесто до прямоугольника размером 16 на 10 дюймов (толщиной около 1/8 дюйма). Нарежьте тесто на 16 полосок шириной 1 дюйм с помощью ножа для пиццы или острого ножа.
  6. Переложите полоски на подготовленные противни. Закрутите концы полосок в противоположных направлениях, чтобы получились спиральные палочки. При необходимости прижмите концы полосок к пергаментной бумаге для сохранения формы.
  7. Охладите трубочки в холодильнике не менее 30 минут, лучше оставить на 24 часа. Накройте полиэтиленовой плёнкой, если охлаждаете более 1 часа.
  8. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  9. Смажьте трубочки взбитым яйцом. Посыпьте оставшейся смесью копчёной паприки. Посыпьте трубочки оставшимися 1/2 стакана сыра.
  10. Выпекайте 15-18 минут до золотисто-коричневого цвета и вздутия. Периодически поворачивайте противни и меняйте их местами между верхней и нижней полками духовки.
  11. Дайте остыть в течение 10 минут перед подачей.

Эти сырные трубочки лучше всего подавать сразу после приготовления, но их можно испечь утром и оставить при комнатной температуре до вечеринки. Остатки можно хранить в герметичном контейнере до двух дней. Перед подачей разогрейте трубочки в духовке на слабом огне.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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