Забудьте о говядине: ирландское рагу из баранины — новый уровень вкуса

Ирландское рагу — это густое и насыщенное блюдо, похожее на говяжье рагу, но приготовленное из баранины или ягнятины. В отличие от классического рагу, где мясо занимает меньшую часть объема, в ирландском рагу оно преобладает. Овощи, такие как картофель, морковь, сельдерей и капуста, дополняют вкус и текстуру блюда.
Ирландское рагу не требует строгого следования рецепту. Это скорее базовое блюдо, в которое можно добавлять или заменять ингредиенты по своему вкусу. Например, вместо баранины можно использовать говядину, а вместо моркови — другие корнеплоды, сообщает Realsimple.
Традиционные ингредиенты ирландского рагу
Основные ингредиенты включают мясо, корнеплоды и зелень. Специи обычно минимальны: соль и перец. В некоторых рецептах также добавляют лук для более насыщенного вкуса.
Мясо для ирландского рагу лучше выбирать травяного откорма, так как это придает блюду особый вкус. Картофель можно использовать любой, но предпочтительнее сорта Russet. Морковь, сельдерей и капуста придают блюду объем и текстуру.
Советы по приготовлению
Простой рецепт ирландского рагу
Для приготовления ирландского рагу вам понадобятся:
Как приготовить
Альтернативный метод приготовления
Для тех, кто предпочитает более удобный способ, можно использовать мультиварку. Обжарьте мясо на сковороде, затем переложите его в мультиварку вместе с остальными ингредиентами. Готовьте на низком режиме в течение 6-8 часов или на высоком — 3-4 часа.
Эти простые советы помогут вам приготовить вкусное ирландское рагу, которое порадует вас и ваших близких.
Ирландское рагу (ирл. stobhach / stobhach Gaelach, англ. Irish stew) — национальное блюдо ирландской кухни.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.