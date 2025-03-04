Забудьте о говядине: ирландское рагу из баранины — новый уровень вкуса

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Ирландское рагу — это густое и насыщенное блюдо, похожее на говяжье рагу, но приготовленное из баранины или ягнятины. В отличие от классического рагу, где мясо занимает меньшую часть объема, в ирландском рагу оно преобладает. Овощи, такие как картофель, морковь, сельдерей и капуста, дополняют вкус и текстуру блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рагу

Ирландское рагу не требует строгого следования рецепту. Это скорее базовое блюдо, в которое можно добавлять или заменять ингредиенты по своему вкусу. Например, вместо баранины можно использовать говядину, а вместо моркови — другие корнеплоды, сообщает Realsimple.

Традиционные ингредиенты ирландского рагу

Основные ингредиенты включают мясо, корнеплоды и зелень. Специи обычно минимальны: соль и перец. В некоторых рецептах также добавляют лук для более насыщенного вкуса.

Мясо для ирландского рагу лучше выбирать травяного откорма, так как это придает блюду особый вкус. Картофель можно использовать любой, но предпочтительнее сорта Russet. Морковь, сельдерей и капуста придают блюду объем и текстуру.

Советы по приготовлению

Ключ к успеху — простота и качество ингредиентов. Важно выбрать мясо хорошего качества и правильно его подготовить. Для этого мясо можно обжарить на сковороде до золотистой корочки, что придаст блюду более насыщенный вкус.

Также стоит добавить больше свежих овощей, чем указано в рецепте. Например, на каждую часть нарезанного мяса можно взять одну-две части овощей. Лук и петрушка — обязательные ингредиенты, которые придают блюду глубину и аромат.

Простой рецепт ирландского рагу

Для приготовления ирландского рагу вам понадобятся:

Кубики баранины или ягнятины

Нарезанный картофель

Измельченный лук

Рубленая петрушка

Соль и перец

Вода

Как приготовить

Поместите мясо, картофель, лук и петрушку в кастрюлю. Добавьте соль и перец, залейте ингредиенты водой. Установите медленный огонь и томите рагу в течение часа или двух, пока жидкость не выпарится. При необходимости добавляйте воду по мере испарения жидкости. Попробуйте блюдо и при необходимости добавьте соль и перец.

Альтернативный метод приготовления

Для тех, кто предпочитает более удобный способ, можно использовать мультиварку. Обжарьте мясо на сковороде, затем переложите его в мультиварку вместе с остальными ингредиентами. Готовьте на низком режиме в течение 6-8 часов или на высоком — 3-4 часа.

Эти простые советы помогут вам приготовить вкусное ирландское рагу, которое порадует вас и ваших близких.

Уточнения

Ирландское рагу (ирл. stobhach / stobhach Gaelach, англ. Irish stew) — национальное блюдо ирландской кухни.

