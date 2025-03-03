Не говорите фанатам Pringles: эти макаронные чипсы в сто раз вкуснее и полезнее

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1:49
Еда

Картофельные чипсы — это любимое многими лакомство, но их польза для здоровья вызывает сомнения. Если вы хотите побаловать себя чем-то хрустящим и острым, предлагаем приготовить домашние чипсы из макарон. Этот рецепт не только прост в исполнении, но и позволяет создать вкусную и полезную альтернативу магазинным чипсам.

Паста, макароны
Фото: Own work by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста, макароны

Для этого вам понадобятся:

  • 1 стакан макарон любой формы;
  • 1,5 столовые ложки сахара;
  • 1 столовая ложка коричневого сахара;
  • 1 столовая ложка приправы для курицы;
  • 2 столовые ложки копчёной паприки;
  • 1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление

  1. Начните с отваривания макарон в подсоленной воде до состояния аль денте. Затем слейте воду и верните макароны в кастрюлю.
  2. В небольшой миске смешайте сахар и специи, добавьте оливковое масло и тщательно перемешайте.
  3. Разложите макароны на противне в один слой и выпекайте в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 20 минут. Периодически перемешивайте их каждые 5 минут, чтобы хрустящая корочка образовалась со всех сторон. Когда чипсы станут золотистыми, извлеките их из духовки.
  4. Готовые чипсы посыпьте оставшейся смесью специй и тщательно перемешайте.

Дайте им остыть, и наслаждайтесь хрустящим и пряным вкусом домашнего лакомства. Подавайте их с любым соусом на ваш вкус: томатным, чесночным или сырным.

Эти домашние чипсы понравятся всей семье и станут более здоровой альтернативой магазинным чипсам. Родители могут быть уверены в том, что их дети получают полезный перекус.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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