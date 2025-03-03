Не говорите фанатам Pringles: эти макаронные чипсы в сто раз вкуснее и полезнее

Картофельные чипсы — это любимое многими лакомство, но их польза для здоровья вызывает сомнения. Если вы хотите побаловать себя чем-то хрустящим и острым, предлагаем приготовить домашние чипсы из макарон. Этот рецепт не только прост в исполнении, но и позволяет создать вкусную и полезную альтернативу магазинным чипсам.
Для этого вам понадобятся:
Приготовление
Дайте им остыть, и наслаждайтесь хрустящим и пряным вкусом домашнего лакомства. Подавайте их с любым соусом на ваш вкус: томатным, чесночным или сырным.
Эти домашние чипсы понравятся всей семье и станут более здоровой альтернативой магазинным чипсам. Родители могут быть уверены в том, что их дети получают полезный перекус.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).
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