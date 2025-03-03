Не говорите фанатам Pringles: эти макаронные чипсы в сто раз вкуснее и полезнее

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные чипсы — это любимое многими лакомство, но их польза для здоровья вызывает сомнения. Если вы хотите побаловать себя чем-то хрустящим и острым, предлагаем приготовить домашние чипсы из макарон. Этот рецепт не только прост в исполнении, но и позволяет создать вкусную и полезную альтернативу магазинным чипсам.

Фото: Own work by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста, макароны

Для этого вам понадобятся:

1 стакан макарон любой формы;

1,5 столовые ложки сахара;

1 столовая ложка коричневого сахара;

1 столовая ложка приправы для курицы;

2 столовые ложки копчёной паприки;

1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление

Начните с отваривания макарон в подсоленной воде до состояния аль денте. Затем слейте воду и верните макароны в кастрюлю. В небольшой миске смешайте сахар и специи, добавьте оливковое масло и тщательно перемешайте. Разложите макароны на противне в один слой и выпекайте в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 20 минут. Периодически перемешивайте их каждые 5 минут, чтобы хрустящая корочка образовалась со всех сторон. Когда чипсы станут золотистыми, извлеките их из духовки. Готовые чипсы посыпьте оставшейся смесью специй и тщательно перемешайте.

Дайте им остыть, и наслаждайтесь хрустящим и пряным вкусом домашнего лакомства. Подавайте их с любым соусом на ваш вкус: томатным, чесночным или сырным.

Эти домашние чипсы понравятся всей семье и станут более здоровой альтернативой магазинным чипсам. Родители могут быть уверены в том, что их дети получают полезный перекус.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.



Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

