Забудьте о твёрдом сыре: 4 способа сделать сливочный сыр идеально мягким для любого рецепта

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы собираетесь сливочный сыр и хотите использовать его в выпечке, то вам нужно знать, как быстро и безопасно размягчить его. Холодный сливочный сыр может испортить выпечку, поэтому важно, чтобы он был мягким и гладким.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сливочный сыр

Существует несколько простых способов размягчить сливочный сыр.

Один из них — нарезать его кубиками. Это увеличивает площадь контакта с воздухом, что ускоряет процесс размягчения. Нарежьте сливочный сыр на кубики размером примерно 1 дюйм, оставьте их на разделочной доске, накрыв полотенцем или пленкой, и оставьте на 15 минут. Проверьте мягкость сыра, проткнув его. Если он достаточно мягкий, чтобы оставить след от пальца или ложки, значит, он готов к использованию, утверждает Realsimple. Другой способ — разогреть сливочный сыр в микроволновке. Это быстрое решение, которое займет всего несколько секунд. Положите сыр на тарелку, пригодную для использования в микроволновке, и разогревайте его в течение 15 секунд на мощности 600 Вт. Затем проверьте мягкость сыра, проткнув его в центре. Если он недостаточно мягкий, добавьте еще 10 секунд и повторите проверку. Также можно размягчить сливочный сыр в теплой воде. Этот метод требует больше времени, но он не требует использования разделочной доски и ножа. Наполните миску теплой водой, погрузите в нее брикет сливочного сыра в фольге и оставьте на 20 минут, переворачивая каждые пять минут. Проверьте мягкость сыра, проткнув его через фольгу. Еще один способ — взбить сливочный сыр в миксере. Этот метод подходит для рецептов, где нужно добавлять другие ингредиенты к сливочному сыру. Поместите сыр в миску, установите насадку-лопатку и взбивайте на средне-низкой скорости в течение одной минуты. Затем соскребите массу со стенок и повторите процедуру еще раз.



Используйте эти методы, чтобы размягчить сливочный сыр и сделать его готовым к использованию в выпечке.

Уточнения

Сливочный сыр (англ. cream cheese, также мягкий сыр) — мягкий, сладкий, с умеренно выраженным вкусом сыр из молока и сливок (отсюда и название сыра).

