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Экономия и вкус: печенье из рассола, которое покорит всех

1:39
Еда

Ваши близкие или гости никогда не догадаются, из чего сделано это изумительное печенье. Оно обладает утончённым вкусом, а рассол совершенно не ощущается, что делает рецепт уникальным. Все необходимые ингредиенты легко найти на каждой кухне, поэтому вы сможете быстро приготовить это лакомство, когда гости уже на пороге.

Печенье
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье

Для приготовления вам потребуются:

  • 250 г пшеничной муки;
  • 100 мл свежего, прозрачного и не очень кислого помидорного рассола;
  • 60 мл рафинированного растительного масла;
  • 80 г сахара;
  • 0,5 чайной ложки соды.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C. В глубокой миске смешайте помидорный рассол, растительное масло и сахар. Тщательно взбейте смесь венчиком. Затем добавьте соду и снова перемешайте.
  2. Постепенно добавьте муку, начиная с примерно 200 г. Замесите тесто. Если оно получится слишком липким, добавьте ещё немного муки. Тесто должно стать однородным и не прилипать к рукам. Сформируйте из него шар.
  3. На столе, застеленном бумагой для выпечки, раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной около 0,5 см. Вырежьте фигурки с помощью формочек, стакана или просто нарежьте тесто на квадраты и ромбы.
  4. Выпекайте печенье в духовке примерно 15-20 минут до золотистого цвета. Время и температура могут варьироваться в зависимости от характеристик вашей духовки.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. 

Рассо́л — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, используемая в приготовлении продуктов питания.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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