Экономия и вкус: печенье из рассола, которое покорит всех

Ваши близкие или гости никогда не догадаются, из чего сделано это изумительное печенье. Оно обладает утончённым вкусом, а рассол совершенно не ощущается, что делает рецепт уникальным. Все необходимые ингредиенты легко найти на каждой кухне, поэтому вы сможете быстро приготовить это лакомство, когда гости уже на пороге.
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье
Для приготовления вам потребуются:
250 г пшеничной муки;
100 мл свежего, прозрачного и не очень кислого помидорного рассола;
60 мл рафинированного растительного масла;
80 г сахара;
0,5 чайной ложки соды.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C. В глубокой миске смешайте помидорный рассол, растительное масло и сахар. Тщательно взбейте смесь венчиком. Затем добавьте соду и снова перемешайте.
Постепенно добавьте муку, начиная с примерно 200 г. Замесите тесто. Если оно получится слишком липким, добавьте ещё немного муки. Тесто должно стать однородным и не прилипать к рукам. Сформируйте из него шар.
На столе, застеленном бумагой для выпечки, раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной около 0,5 см. Вырежьте фигурки с помощью формочек, стакана или просто нарежьте тесто на квадраты и ромбы.
Выпекайте печенье в духовке примерно 15-20 минут до золотистого цвета. Время и температура могут варьироваться в зависимости от характеристик вашей духовки.
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
Рассо́л — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, используемая в приготовлении продуктов питания.