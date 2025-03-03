Экономия и вкус: печенье из рассола, которое покорит всех

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Ваши близкие или гости никогда не догадаются, из чего сделано это изумительное печенье. Оно обладает утончённым вкусом, а рассол совершенно не ощущается, что делает рецепт уникальным. Все необходимые ингредиенты легко найти на каждой кухне, поэтому вы сможете быстро приготовить это лакомство, когда гости уже на пороге.

Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печенье

Для приготовления вам потребуются:

250 г пшеничной муки;

100 мл свежего, прозрачного и не очень кислого помидорного рассола;

60 мл рафинированного растительного масла;

80 г сахара;

0,5 чайной ложки соды.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. В глубокой миске смешайте помидорный рассол, растительное масло и сахар. Тщательно взбейте смесь венчиком. Затем добавьте соду и снова перемешайте. Постепенно добавьте муку, начиная с примерно 200 г. Замесите тесто. Если оно получится слишком липким, добавьте ещё немного муки. Тесто должно стать однородным и не прилипать к рукам. Сформируйте из него шар. На столе, застеленном бумагой для выпечки, раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной около 0,5 см. Вырежьте фигурки с помощью формочек, стакана или просто нарежьте тесто на квадраты и ромбы. Выпекайте печенье в духовке примерно 15-20 минут до золотистого цвета. Время и температура могут варьироваться в зависимости от характеристик вашей духовки.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.



Рассо́л — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, используемая в приготовлении продуктов питания.



