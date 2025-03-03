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Больше не перепутаете: жирные и взбитые сливки — в чём разница и как выбрать нужные

2:56
Еда

Если вы когда-либо отправляли знакомого в магазин за жирными сливками, а он вернулся с взбитыми, или если вы случайно брали не то, вы знаете, что разница между этими молочными продуктами существенна. Хотя разница не столь значительна, как между обезжиренным и полужирным молоком, жирные сливки и взбитые — это не одно и то же. Они имеют разное назначение и текстуру.

сливки
Фото: flickr.com by Alex Gorzen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
сливки

Иногда густые сливки могут быть маркированы как "густые взбитые сливки", что вызывает путаницу. Обычные "взбитые сливки" и "густые взбитые" — это разные продукты. Понимание их особенностей поможет избежать ошибок, напоминает Realsimple.

Что такое жирные сливки?

Жирные сливки — это продукт с высоким содержанием молочного жира, обычно не менее 36%. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) требует, чтобы продукт с маркировкой "жирные" или "жирные взбитые" содержал не менее 36% жира. Это больше, чем в цельном молоке, где жирность составляет около 3,25%.

Жирные сливки — это верхний слой молока, который поднимается во время обработки. Они являются густым и универсальным ингредиентом, который широко используется в кулинарии.

Что такое взбитые сливки?

Взбитые сливки также изготавливаются из сливок, но они содержат меньше жира — от 30 до 36%. Это делает их более легкими и воздушными по сравнению с жирными сливками.

Взбитые сливки имеют мягкую текстуру и не держат форму так же хорошо, как жирные. Они подходят для десертов, таких как легкие взбитые сливки с ягодами или пирог. Взбитые сливки также используются в кремовых пастах, где их легкость может быть преимуществом.

Можно ли заменить жирные сливки взбитыми?

При необходимости жирные сливки можно заменить взбитыми, но результат может быть не таким насыщенным и густым. Взбитые сливки имеют более легкую консистенцию и не держат форму так же хорошо, как жирные сливки. Однако они сохраняют вкус и могут использоваться в рецептах как взаимозаменяемые.

Как выбрать, что использовать?

Жирные сливки лучше подходят для соусов, слоеных десертов, глазури и других блюд, где требуется густая и насыщенная текстура. Они отлично держат форму и создают стабильные пики при взбивании.

Взбитые сливки идеальны для легких десертов, таких как взбитые сливки с ягодами, и кремовых паст, где их мягкая текстура будет уместна.

Выбор между жирными и взбитыми сливками зависит от конкретного рецепта и желаемого результата.

Уточнения

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции. 

Взбитые сливки (иначе крем Шантийи или крем Шантильи (фр. Crème chantilly)) — десерт, представляющий собой подслащённые взбитые сливки, иногда с добавлением ванили или другого ароматизатора, а также составная часть различных десертных блюд. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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