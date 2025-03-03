Ленивые голубцы, которые не разваливаются: секрет вкуснейшего ужина раскрыт

Готовите ужин и хотите чего-то нового, но простого? Эти нежные голубцы без заворачивания покорят вас с первой вилки! Мягкие, сочные и невероятно вкусные — они идеально подходят для уютного семейного вечера.
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы
Ингредиенты:
Пекинская капуста — 500 г
Филе куриной грудки (или индейки, фарш) — 250 г
Шампиньоны — 130 г
Зелёный лук (можно заменить репчатым) — 30 г
Чеснок — 1-2 зубчика
Сметана 15% — 100 г
Томатная паста — 30 г
Вода — 80 мл
Тимьян — щепотка
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Петрушка — 5 г
На 100 г: 62,4 кКал (белки — 7,8 г, жиры — 2,3 г, углеводы — 2,5 г). Общий выход — 950 г.
Пошаговый рецепт:
1. Подготовка ингредиентов
Мелко нарежьте куриную грудку. Если хотите ускорить процесс, просто используйте готовый фарш.
Измельчите шампиньоны, чеснок и зелёный лук.
Добавьте соль, перец, тимьян (или другие любимые специи).
Тщательно перемешайте массу и дополнительно порубите ножом.
2. Работа с капустой
Разрежьте половину качана пекинской капусты и аккуратно разберите на листья.
Каждый лист смажьте подготовленным фаршем.
Выстраивайте листья друг на друга в небольшую "башенку", но не более 4-5 слоев.
Разрежьте конструкцию на равные части.
3. Формирование блюда
Выложите капустные стопки на сковороду. В разрезе они будут выглядеть как цветок.
4. Приготовление соуса
Смешайте сметану, томатную пасту, соль и воду до однородности.
Залейте этим соусом капустные голубцы.
5. Тушение
Поставьте сковороду на средний огонь. Как только соус начнёт закипать, убавьте огонь до минимума.
Закройте крышкой и томите 25 минут.
Перед подачей посыпьте зеленью.
Готово! Мягкие, ароматные голубцы в нежном соусе порадуют всех за столом. Приятного аппетита!