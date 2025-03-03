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Ленивые голубцы, которые не разваливаются: секрет вкуснейшего ужина раскрыт

2:28
Еда

Готовите ужин и хотите чего-то нового, но простого? Эти нежные голубцы без заворачивания покорят вас с первой вилки! Мягкие, сочные и невероятно вкусные — они идеально подходят для уютного семейного вечера.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста — 500 г
  • Филе куриной грудки (или индейки, фарш) — 250 г
  • Шампиньоны — 130 г
  • Зелёный лук (можно заменить репчатым) — 30 г
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Сметана 15% — 100 г
  • Томатная паста — 30 г
  • Вода — 80 мл
  • Тимьян — щепотка
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Петрушка — 5 г

На 100 г:  62,4 кКал (белки — 7,8 г, жиры — 2,3 г, углеводы — 2,5 г). Общий выход — 950 г.

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка ингредиентов

  1. Мелко нарежьте куриную грудку. Если хотите ускорить процесс, просто используйте готовый фарш.
  2. Измельчите шампиньоны, чеснок и зелёный лук.
  3. Добавьте соль, перец, тимьян (или другие любимые специи).
  4. Тщательно перемешайте массу и дополнительно порубите ножом.

2. Работа с капустой

  1. Разрежьте половину качана пекинской капусты и аккуратно разберите на листья.
  2. Каждый лист смажьте подготовленным фаршем.
  3. Выстраивайте листья друг на друга в небольшую "башенку", но не более 4-5 слоев.
  4. Разрежьте конструкцию на равные части.

3. Формирование блюда

Выложите капустные стопки на сковороду. В разрезе они будут выглядеть как цветок.

4. Приготовление соуса

  • Смешайте сметану, томатную пасту, соль и воду до однородности.
  • Залейте этим соусом капустные голубцы.

5. Тушение

  1. Поставьте сковороду на средний огонь. Как только соус начнёт закипать, убавьте огонь до минимума.
  2. Закройте крышкой и томите 25 минут.
  3. Перед подачей посыпьте зеленью.

Готово! Мягкие, ароматные голубцы в нежном соусе порадуют всех за столом. Приятного аппетита!

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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