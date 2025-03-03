Ленивые голубцы, которые не разваливаются: секрет вкуснейшего ужина раскрыт

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовите ужин и хотите чего-то нового, но простого? Эти нежные голубцы без заворачивания покорят вас с первой вилки! Мягкие, сочные и невероятно вкусные — они идеально подходят для уютного семейного вечера.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 500 г

Филе куриной грудки (или индейки, фарш) — 250 г

Шампиньоны — 130 г

Зелёный лук (можно заменить репчатым) — 30 г

Чеснок — 1-2 зубчика

Сметана 15% — 100 г

Томатная паста — 30 г

Вода — 80 мл

Тимьян — щепотка

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Петрушка — 5 г

На 100 г: 62,4 кКал (белки — 7,8 г, жиры — 2,3 г, углеводы — 2,5 г). Общий выход — 950 г.

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка ингредиентов

Мелко нарежьте куриную грудку. Если хотите ускорить процесс, просто используйте готовый фарш. Измельчите шампиньоны, чеснок и зелёный лук. Добавьте соль, перец, тимьян (или другие любимые специи). Тщательно перемешайте массу и дополнительно порубите ножом.

2. Работа с капустой

Разрежьте половину качана пекинской капусты и аккуратно разберите на листья. Каждый лист смажьте подготовленным фаршем. Выстраивайте листья друг на друга в небольшую "башенку", но не более 4-5 слоев. Разрежьте конструкцию на равные части.

3. Формирование блюда

Выложите капустные стопки на сковороду. В разрезе они будут выглядеть как цветок.

4. Приготовление соуса

Смешайте сметану, томатную пасту, соль и воду до однородности.

Залейте этим соусом капустные голубцы.

5. Тушение

Поставьте сковороду на средний огонь. Как только соус начнёт закипать, убавьте огонь до минимума. Закройте крышкой и томите 25 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.

Готово! Мягкие, ароматные голубцы в нежном соусе порадуют всех за столом. Приятного аппетита!