Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В шаге от вечной молодости: раскрыт секрет восстановления ДНК
Ваш огород преобразится: вот зачем опытные садоводы заливают крапиву водой — удивительный секрет раскрыт
Забудьте о розовом: эти румяна взорвали соцсети — вот почему они нужны всем
Произошел раскол среди западных стран: премьер-министр Франции сделал заявление
Почему вы не худеете, а друг ест всё подряд и не толстеет? Раскрываем тайну несправедливости природы
Как колониальные животные могут изменить наше понимание природы
Почему розы игнорируют ваши старания? Возможно, вы слишком стараетесь
На берегу мечты: в Подмосковье продают остров за миллиард рублей
Новые открытия о Луне: каньоны, рождённые катастрофой

Котлеты больше не разбегаются: один продукт и фарш держится, как бетон

1:38
Еда

Замучились собирать фарш по всей сковороде? Дело не в технике замеса и даже не в температуре масла. Виноват всего один недостающий ингредиент — и это не яйцо!

Котлеты
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Манка — секрет прочных котлет

Добавьте всего одну столовую ложку манной крупы на 500 г фарша, перемешайте и дайте настояться 15 минут. Манка впитает влагу, набухнет и свяжет ингредиенты, словно клей.

Но есть нюанс: если готовите куриные или индюшачьи котлеты, перед добавлением слегка обжарьте манку на сухой сковороде до кремового оттенка. Это устранит сырой привкус и придаст котлетам более насыщенный вкус.

Ошибки, из-за которых котлеты не держат форму

  • Слишком мелкий фарш. Не перемалывайте мясо до состояния паштета. Прокрутите его через мясорубку с крупной решеткой один раз — так кусочки сцепятся лучше.
  • Лук не режем, а трем на терке. Луковый сок размягчает волокна мяса, делая фарш более эластичным и однородным.
  • Форма котлет имеет значение. Не сплющивайте заготовку! Достаточно слегка прижать её ладонью и сделать небольшое углубление в центре. При жарке фарш расширится, но форма сохранится.Хрустящая корочка без панировочных сухарей. Вместо них попробуйте кукурузную муку — она не размокает и создает идеальную текстуру.

Теперь ваши котлеты будут цельными и упругими, даже если случайно упадут на стол!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Еда и рецепты
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете Аудио 
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Садоводство, цветоводство
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Последние материалы
В шаге от вечной молодости: раскрыт секрет восстановления ДНК
Ваш огород преобразится: вот зачем опытные садоводы заливают крапиву водой — удивительный секрет раскрыт
Забудьте о розовом: эти румяна взорвали соцсети — вот почему они нужны всем
Произошел раскол среди западных стран: премьер-министр Франции сделал заявление
Почему вы не худеете, а друг ест всё подряд и не толстеет? Раскрываем тайну несправедливости природы
На берегу мечты: в Подмосковье продают остров за миллиард рублей
В США высказались о мощи новых иранских танков
Почему розы игнорируют ваши старания? Возможно, вы слишком стараетесь
Как колониальные животные могут изменить наше понимание природы
Лучшие города для девушек, которые путешествуют в одиночку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.