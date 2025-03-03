Котлеты больше не разбегаются: один продукт и фарш держится, как бетон

Замучились собирать фарш по всей сковороде? Дело не в технике замеса и даже не в температуре масла. Виноват всего один недостающий ингредиент — и это не яйцо!
Добавьте всего одну столовую ложку манной крупы на 500 г фарша, перемешайте и дайте настояться 15 минут. Манка впитает влагу, набухнет и свяжет ингредиенты, словно клей.
Но есть нюанс: если готовите куриные или индюшачьи котлеты, перед добавлением слегка обжарьте манку на сухой сковороде до кремового оттенка. Это устранит сырой привкус и придаст котлетам более насыщенный вкус.
Теперь ваши котлеты будут цельными и упругими, даже если случайно упадут на стол!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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