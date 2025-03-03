Котлеты больше не разбегаются: один продукт и фарш держится, как бетон

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Замучились собирать фарш по всей сковороде? Дело не в технике замеса и даже не в температуре масла. Виноват всего один недостающий ингредиент — и это не яйцо!

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Манка — секрет прочных котлет

Добавьте всего одну столовую ложку манной крупы на 500 г фарша, перемешайте и дайте настояться 15 минут. Манка впитает влагу, набухнет и свяжет ингредиенты, словно клей.

Но есть нюанс: если готовите куриные или индюшачьи котлеты, перед добавлением слегка обжарьте манку на сухой сковороде до кремового оттенка. Это устранит сырой привкус и придаст котлетам более насыщенный вкус.

Ошибки, из-за которых котлеты не держат форму

Слишком мелкий фарш. Не перемалывайте мясо до состояния паштета. Прокрутите его через мясорубку с крупной решеткой один раз — так кусочки сцепятся лучше.

Не перемалывайте мясо до состояния паштета. Прокрутите его через мясорубку с крупной решеткой один раз — так кусочки сцепятся лучше. Лук не режем, а трем на терке. Луковый сок размягчает волокна мяса, делая фарш более эластичным и однородным.

Луковый сок размягчает волокна мяса, делая фарш более эластичным и однородным. Форма котлет имеет значение. Не сплющивайте заготовку! Достаточно слегка прижать её ладонью и сделать небольшое углубление в центре. При жарке фарш расширится, но форма сохранится.Хрустящая корочка без панировочных сухарей. Вместо них попробуйте кукурузную муку — она не размокает и создает идеальную текстуру.

Теперь ваши котлеты будут цельными и упругими, даже если случайно упадут на стол!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

