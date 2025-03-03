Раскрыт секрет идеального морковного пирога: удивите родных и близких простым и вкусным рецептом!

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковный пирог — это не только вкусное, но и полезное лакомство. Он готовится быстро и просто, а результат превосходит все ожидания.

Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковный торт

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Сахар — 100 г.

Морковь — 200 г.

Грецкие орехи — 100 г.

Мука — 200 г.

Разрыхлитель — 10 г.

Сливочное масло — 80 г.

Приготовление:

Очистите морковь от кожуры и натрите на мелкой терке. Переложите в глубокую миску. Добавьте яйца, сахар, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте. Измельчите орехи и добавьте их в тесто вместе с растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог в течение 40 минут. Проверьте готовность с помощью шпажки или зубочистки. Для крема смешайте творожный сыр с сахарной пудрой. Остывший пирог разрежьте на три части и смажьте каждую кремом. Украсьте верхушку остатками крема.

Приятного аппетита!

Уточнения

Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом.

