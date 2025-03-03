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Раскрыт секрет идеального морковного пирога: удивите родных и близких простым и вкусным рецептом!

1:10
Еда

Морковный пирог — это не только вкусное, но и полезное лакомство. Он готовится быстро и просто, а результат превосходит все ожидания.

Морковный торт
Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковный торт

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 100 г.
  • Морковь — 200 г.
  • Грецкие орехи — 100 г.
  • Мука — 200 г.
  • Разрыхлитель — 10 г.
  • Сливочное масло — 80 г.

Приготовление:

  1. Очистите морковь от кожуры и натрите на мелкой терке. Переложите в глубокую миску. Добавьте яйца, сахар, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте.
  2. Измельчите орехи и добавьте их в тесто вместе с растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог в течение 40 минут. Проверьте готовность с помощью шпажки или зубочистки.
  4. Для крема смешайте творожный сыр с сахарной пудрой. Остывший пирог разрежьте на три части и смажьте каждую кремом. Украсьте верхушку остатками крема.

Приятного аппетита!

Уточнения

Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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