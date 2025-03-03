Раскрыт секрет идеального морковного пирога: удивите родных и близких простым и вкусным рецептом!
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Морковный пирог — это не только вкусное, но и полезное лакомство. Он готовится быстро и просто, а результат превосходит все ожидания.
Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковный торт
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 100 г.
- Морковь — 200 г.
- Грецкие орехи — 100 г.
- Мука — 200 г.
- Разрыхлитель — 10 г.
- Сливочное масло — 80 г.
Приготовление:
- Очистите морковь от кожуры и натрите на мелкой терке. Переложите в глубокую миску. Добавьте яйца, сахар, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте.
- Измельчите орехи и добавьте их в тесто вместе с растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог в течение 40 минут. Проверьте готовность с помощью шпажки или зубочистки.
- Для крема смешайте творожный сыр с сахарной пудрой. Остывший пирог разрежьте на три части и смажьте каждую кремом. Украсьте верхушку остатками крема.
Приятного аппетита!
Уточнения
Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру