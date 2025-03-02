Эти 5 продуктов испортятся в морозилке быстрее, чем вы думаете: мнение диетолога

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда в морозильной камере накапливаются продукты с истекающим сроком годности, которые мы планировали съесть позже. Однако не все продукты сохраняют свои свойства после замораживания.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молоко в холодильнике

По словам дипломированного диетолога Дженнифер Шерер, слова которой приводит Realsimple, заморозка позволяет продлить срок годности некоторых продуктов, но не всех. Некоторые из них теряют текстуру, вкус и пищевую ценность быстрее, чем можно было бы ожидать. Ниже приведён список продуктов, которые могут испортиться в морозильной камере быстрее, чем вы думаете, а также советы Шерер по увеличению срока годности замороженных продуктов.

Листовая зелень. Листовую зелень, такую как шпинат, капуста или салат, часто замораживают для продления срока хранения. Однако из-за высокого содержания воды она может стать мягкой и потерять текстуру после размораживания. Кроме того, она может утратить вкус и питательные вещества. В большинстве случаев замороженную листовую зелень лучше использовать в течение трёх-шести месяцев. Шерер также рекомендует бланшировать зелень перед заморозкой, чтобы сохранить её цвет, вкус и питательные вещества. Однако даже бланшированную зелень не стоит хранить в морозильнике дольше шести месяцев. Замороженное мясо. Хранение мяса в морозильной камере удобно, но важно учитывать его тип и срок хранения. Фарш, колбасы и жирные куски мяса теряют качество быстрее, чем целые куски. Жир в этих продуктах может стать прогорклым даже при заморозке. Старайтесь использовать молотые или жирные куски мяса в течение трёх-четырёх месяцев после замораживания. Целые куски говядины, свинины, баранины или курицы можно хранить в морозильнике до года при правильной упаковке. Фрукты с высоким содержанием воды. Некоторые фрукты, такие как арбуз или дыня, имеют высокое содержание воды, что может привести к неприятным изменениям текстуры при размораживании. Клетки во фруктах лопаются при заморозке, что приводит к кашеобразной консистенции после размораживания. Такие фрукты лучше всего замораживать не более чем на два месяца или употреблять свежими. Ягоды, напротив, хорошо переносят заморозку и могут храниться до года… Молочные продукты. Молочные продукты плохо подходят для заморозки из-за разделения, происходящего при размораживании. Жиры и белки тают с разной скоростью, что приводит к створоженной или зернистой текстуре. Молочные продукты в блюдах лучше всего использовать свежими или охлаждёнными в течение короткого времени. Если вы всё же решите заморозить молочные продукты, используйте их в течение двух-трёх месяцев и размораживайте медленно, избегая резких перепадов температуры. Хлеб и выпечка. Хлеб и выпечка также подходят для заморозки, но они могут потерять вкус и текстуру при длительном хранении. Морозильная камера может высушить хлеб, что приведёт к черствости. Для оптимального хранения нарезайте хлеб на порции и используйте в течение трёх-шести месяцев.

Советы по правильному хранению в морозильной камере

Чтобы улучшить качество замороженных продуктов и избежать пищевых отходов, следуйте этим советам:

Используйте герметичную упаковку : Ожог от заморозки происходит, когда еда подвергается воздействию воздуха в морозильнике. Плотная упаковка в пластиковую плёнку или вакуумные пакеты поможет избежать этой проблемы.

: Ожог от заморозки происходит, когда еда подвергается воздействию воздуха в морозильнике. Плотная упаковка в пластиковую плёнку или вакуумные пакеты поможет избежать этой проблемы. Добавляйте чёткие этикетки с датой : Это поможет вам отслеживать запасы и легко определить, когда продукты просрочены.

: Это поможет вам отслеживать запасы и легко определить, когда продукты просрочены. Не перегружайте морозильник : Перегрузка может ухудшить циркуляцию воздуха, что приведёт к неравномерному замораживанию и ухудшению качества продуктов.

: Перегрузка может ухудшить циркуляцию воздуха, что приведёт к неравномерному замораживанию и ухудшению качества продуктов. Замораживайте продукты быстро : Продукты, которые вы хотите заморозить, должны быть заморожены быстро. Например, замораживайте супы в тонких листах, лотках или небольших кубиках.

: Продукты, которые вы хотите заморозить, должны быть заморожены быстро. Например, замораживайте супы в тонких листах, лотках или небольших кубиках. Поддерживайте постоянную температуру: Температура в морозильной камере должна быть установлена на 0°F (-18°C) или ниже, чтобы сохранить безопасность и качество продуктов.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

