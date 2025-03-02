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Бабушки знали: вот как сделать фарш упругим без муки и крахмала

1:53
Еда

Вы устали собирать фарш со сковороды, потому что котлеты разваливаются? Проблема не в технике жарки и не в недостатке яиц. Вся магия — в одном простом ингредиенте, который действует как клей.

фрикадельки
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
фрикадельки

Манка — тайное оружие для прочных котлет

Добавьте всего 1 столовую ложку манной крупы на 500 г фарша и оставьте на 15 минут. За это время манка впитает лишнюю влагу, набухнет и сделает массу упругой, как цемент.

Но есть нюанс: если фарш из курицы или индейки, манку перед добавлением лучше слегка обжарить на сухой сковороде до кремового оттенка. Так исчезнет сырой привкус, а вкус станет насыщеннее.

Почему помол мяса имеет значение

Если фарш слишком мелкий, котлеты получатся рыхлыми и потеряют текстуру. Прокручивайте мясо через крупную решётку всего один раз — так кусочки соединятся плотнее, а котлеты не превратятся в паштет.

Лук: тереть или резать

Для идеальной консистенции лук лучше натереть на тёрке, а не резать ножом. Его сок смягчает волокна мяса и делает фарш эластичнее.

Как правильно формировать котлеты

Не давите их слишком сильно! Просто слегка прижмите шарик ладонью и сделайте небольшое углубление в центре. При жарке фарш расширится, и котлета останется круглой, а не плоской лепёшкой.

Идеальная корочка без панировочных сухарей

Хотите хрустящую корочку? Используйте кукурузную муку вместо сухарей. Она не размокает, а жареная корочка получается тонкой и приятной на вкус.

Теперь ваши котлеты будут держать форму, даже если их случайно уронить. Попробуйте — и забудете о рассыпчатом фарше навсегда!

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого "сортового помола" со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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