Секрет итальянцев раскрыт: делаем пиццу, как в Неаполе

Итальянские пиццайоло не раскрывают главных тайн своего мастерства. Но сегодня вы узнаете, как сделать корочку хрустящей, даже если у вас нет печи, раскалённой до 400 градусов.
Главное правило — ледяная минералка с газом. Охладите её в холодильнике и замешивайте тесто именно на ней. Пузырьки углекислоты создадут микропоры, которые при выпечке превратятся в тонкие хрустящие слои.
Для теста используйте не дрожжи, а закваску для хлеба. Достаточно 50 г, чтобы тесто поднялось без лишней воздушности, сохранив плотную текстуру.
Добавьте в тесто 2 столовые ложки оливкового масла и 1 чайную ложку лимонного сока на 500 г муки. Кислота вступит в реакцию, благодаря чему корочка станет плотной, но не пересушенной.
Замешивайте тесто не менее 15 минут, пока оно не станет эластичным, как мочка уха.
Только руками! Скалка делает тесто равномерным, но давление пальцев создаёт нужную разницу: тонкий центр и пышные края, которые при выпечке останутся мягкими, а середина — хрустящей.
Теперь ваша пицца получится не хуже, чем у итальянских мастеров. Даже неаполитанцы удивятся!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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