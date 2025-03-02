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Секрет итальянцев раскрыт: делаем пиццу, как в Неаполе

1:57
Еда

Итальянские пиццайоло не раскрывают главных тайн своего мастерства. Но сегодня вы узнаете, как сделать корочку хрустящей, даже если у вас нет печи, раскалённой до 400 градусов.

Итальянская пицца
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Итальянская пицца

Холодная вода — залог правильного теста

Главное правило — ледяная минералка с газом. Охладите её в холодильнике и замешивайте тесто именно на ней. Пузырьки углекислоты создадут микропоры, которые при выпечке превратятся в тонкие хрустящие слои.

Забудьте о дрожжах

Для теста используйте не дрожжи, а закваску для хлеба. Достаточно 50 г, чтобы тесто поднялось без лишней воздушности, сохранив плотную текстуру.

Масло и лимонный сок — ключ к идеальной корочке

Добавьте в тесто 2 столовые ложки оливкового масла и 1 чайную ложку лимонного сока на 500 г муки. Кислота вступит в реакцию, благодаря чему корочка станет плотной, но не пересушенной.

Замешивайте тесто не менее 15 минут, пока оно не станет эластичным, как мочка уха.

Как правильно раскатывать тесто

Только руками! Скалка делает тесто равномерным, но давление пальцев создаёт нужную разницу: тонкий центр и пышные края, которые при выпечке останутся мягкими, а середина — хрустящей.

Выпекание: важные нюансы

  • Никогда не смазывайте противень маслом! Лучше присыпьте его кукурузной мукой — она впитает влагу и не даст тесту прилипнуть.
  • Используйте раскалённый камень для выпечки или перевернутый противень, разогретый до максимума.
  • Перед отправкой в духовку сбрызните края пиццы водой. Пар сделает корочку хрустящей, как в дровяной печи.

Теперь ваша пицца получится не хуже, чем у итальянских мастеров. Даже неаполитанцы удивятся!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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