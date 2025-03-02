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Паштет из печени, моркови и лука — нежнейшая закуска, от которой невозможно оторваться

2:02
Еда

Готовый печёночный паштет из магазина не сравнится с домашним! В этом рецепте минимум ингредиентов и максимум вкуса: куриная печень, морковь, лук и сливочное масло. Паштет получается нежным, насыщенным, с приятной текстурой. А главное — вы точно знаете, что в нём нет ароматизаторов, консервантов и других искусственных добавок.

Намазка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Намазка

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Куриная печень — 400 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Луковица — 1 шт.
  • Сливочное масло (размягчённое) — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Чёрный перец — 1/4 ч. л.
  • Укроп (сухой или свежий) — 1/4 ч. л.

Как приготовить домашний паштет из печени?

1. Подготовка печени и овощей

  • Очистите печень от плёнок и жира, нарежьте кусочками.
  • (По желанию) Замочите печень в молоке на 1 час — так она станет нежнее.
  • Морковь натрите на тёрке, лук нарежьте мелкими кубиками.

2. Обжарка овощей

  • Разогрейте оливковое масло в сковороде.
  • Добавьте лук и морковь, обжаривайте 5 минут на среднем огне, пока они не станут мягкими.

3. Обжарка печени

  • Выложите в сковороду печень, добавьте соль, перец, укроп.
  • Готовьте 10 минут, пока печень не станет мягкой.
  • Снимите с огня и дайте смеси немного остыть.

4. Измельчение паштета

  • Переложите печёночную смесь в чашу блендера.
  • Добавьте сливочное масло и измельчите до однородности.
  • Переложите в банку или контейнер.

5.Охлаждение и подача

  • Закройте ёмкость пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 2 часа.
  • Подавайте паштет с французским багетом, крекерами или хлебцами.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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