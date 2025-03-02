Паштет из печени, моркови и лука — нежнейшая закуска, от которой невозможно оторваться

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовый печёночный паштет из магазина не сравнится с домашним! В этом рецепте минимум ингредиентов и максимум вкуса: куриная печень, морковь, лук и сливочное масло. Паштет получается нежным, насыщенным, с приятной текстурой. А главное — вы точно знаете, что в нём нет ароматизаторов, консервантов и других искусственных добавок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Намазка

Ингредиенты (на 4 порции)

Куриная печень — 400 г

Морковь — 1 шт.

Луковица — 1 шт.

Сливочное масло (размягчённое) — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Чёрный перец — 1/4 ч. л.

Укроп (сухой или свежий) — 1/4 ч. л.

Как приготовить домашний паштет из печени?

1. Подготовка печени и овощей

Очистите печень от плёнок и жира, нарежьте кусочками.

(По желанию) Замочите печень в молоке на 1 час — так она станет нежнее.

Морковь натрите на тёрке, лук нарежьте мелкими кубиками.

2. Обжарка овощей

Разогрейте оливковое масло в сковороде.

Добавьте лук и морковь, обжаривайте 5 минут на среднем огне, пока они не станут мягкими.

3. Обжарка печени

Выложите в сковороду печень, добавьте соль, перец, укроп.

Готовьте 10 минут, пока печень не станет мягкой.

Снимите с огня и дайте смеси немного остыть.

4. Измельчение паштета

Переложите печёночную смесь в чашу блендера.

Добавьте сливочное масло и измельчите до однородности.

Переложите в банку или контейнер.

5.Охлаждение и подача

Закройте ёмкость пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 2 часа.

Подавайте паштет с французским багетом, крекерами или хлебцами.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

