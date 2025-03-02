Паштет из печени, моркови и лука — нежнейшая закуска, от которой невозможно оторваться

Готовый печёночный паштет из магазина не сравнится с домашним! В этом рецепте минимум ингредиентов и максимум вкуса: куриная печень, морковь, лук и сливочное масло. Паштет получается нежным, насыщенным, с приятной текстурой. А главное — вы точно знаете, что в нём нет ароматизаторов, консервантов и других искусственных добавок.
1. Подготовка печени и овощей
2. Обжарка овощей
3. Обжарка печени
4. Измельчение паштета
5.Охлаждение и подача
Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.