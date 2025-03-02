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Картофель, мясо и сливочный соус — идеальное рагу для уютного вечера

2:13
Еда

Рагу из мяса с картофелем — это классика домашнего уюта. А если добавить к нему нежный сливочно-чесночный соус, блюдо заиграет новыми красками! Свинина приобретает насыщенный вкус, а картофель становится особенно мягким и пропитанным ароматами. Готовится легко, а результат — просто восхитительный!

Тушёная картошка в сметане
Фото: commons.wikimedia.org by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тушёная картошка в сметане

Ингредиенты (на 4 порции)

Основные продукты:

  • Свинина — 500 г
  • Картофель — 5 шт. (600 г)
  • Морковь — 1 шт. (100 г)
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Свежая зелень — для подачи
  • Белый хлеб — для сервировки

Для сливочно-чесночного соуса:

  • Сливки (20%) — 210 мл
  • Молоко — 50 мл
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Говяжий бульонный кубик — 1 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Мускатный орех — 1/2 ч. л.

Как приготовить рагу с мясом и картофелем?

1. Подготовка ингредиентов

  • Очистите картофель, морковь и чеснок.
  • Нарежьте свинину небольшими кусочками.
  • Морковь нарежьте тонкими брусочками.

2. Обжариваем мясо и овощи

  • Разогрейте масло в глубокой сковороде.
  • Обжаривайте свинину 10 минут, пока не появится румяная корочка.
  • Добавьте морковь, перемешайте и жарьте ещё 5 минут.

3. Готовим сливочный соус

  • В небольшой кастрюле соедините сливки, молоко, чеснок (через пресс), соль, мускатный орех и бульонный кубик.
  • Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, затем снимите с плиты.

4. Подготавливаем картофель

  • Вскипятите воду, посолите.
  • Нарежьте картофель крупными дольками и отварите 5 минут.
  • Воду слейте.

5. Запекаем рагу

  • Выложите в форму для запекания свинину с морковью и картофель.
  • Перемешайте, залейте сливочно-чесночным соусом.
  • Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 30-40 минут.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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