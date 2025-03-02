Картофель, мясо и сливочный соус — идеальное рагу для уютного вечера

Рагу из мяса с картофелем — это классика домашнего уюта. А если добавить к нему нежный сливочно-чесночный соус, блюдо заиграет новыми красками! Свинина приобретает насыщенный вкус, а картофель становится особенно мягким и пропитанным ароматами. Готовится легко, а результат — просто восхитительный!
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Тушёная картошка в сметане
Ингредиенты (на 4 порции)
Основные продукты:
Свинина — 500 г
Картофель — 5 шт. (600 г)
Морковь — 1 шт. (100 г)
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль — по вкусу
Свежая зелень — для подачи
Белый хлеб — для сервировки
Для сливочно-чесночного соуса:
Сливки (20%) — 210 мл
Молоко — 50 мл
Чеснок — 1 зубчик
Говяжий бульонный кубик — 1 шт.
Соль — 1/2 ч. л.
Мускатный орех — 1/2 ч. л.
Как приготовить рагу с мясом и картофелем?
1. Подготовка ингредиентов
Очистите картофель, морковь и чеснок.
Нарежьте свинину небольшими кусочками.
Морковь нарежьте тонкими брусочками.
2. Обжариваем мясо и овощи
Разогрейте масло в глубокой сковороде.
Обжаривайте свинину 10 минут, пока не появится румяная корочка.
Добавьте морковь, перемешайте и жарьте ещё 5 минут.
3. Готовим сливочный соус
В небольшой кастрюле соедините сливки, молоко, чеснок (через пресс), соль, мускатный орех и бульонный кубик.
Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, затем снимите с плиты.
4. Подготавливаем картофель
Вскипятите воду, посолите.
Нарежьте картофель крупными дольками и отварите 5 минут.
Воду слейте.
5. Запекаем рагу
Выложите в форму для запекания свинину с морковью и картофель.
Перемешайте, залейте сливочно-чесночным соусом.
Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 30-40 минут.
Уточнения
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.