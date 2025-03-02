Картофель, мясо и сливочный соус — идеальное рагу для уютного вечера

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Рагу из мяса с картофелем — это классика домашнего уюта. А если добавить к нему нежный сливочно-чесночный соус, блюдо заиграет новыми красками! Свинина приобретает насыщенный вкус, а картофель становится особенно мягким и пропитанным ароматами. Готовится легко, а результат — просто восхитительный!

Фото: commons.wikimedia.org by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тушёная картошка в сметане

Ингредиенты (на 4 порции)

Основные продукты:

Свинина — 500 г

Картофель — 5 шт. (600 г)

Морковь — 1 шт. (100 г)

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Свежая зелень — для подачи

Белый хлеб — для сервировки

Для сливочно-чесночного соуса:

Сливки (20%) — 210 мл

Молоко — 50 мл

Чеснок — 1 зубчик

Говяжий бульонный кубик — 1 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Мускатный орех — 1/2 ч. л.

Как приготовить рагу с мясом и картофелем?

1. Подготовка ингредиентов

Очистите картофель, морковь и чеснок.

Нарежьте свинину небольшими кусочками.

Морковь нарежьте тонкими брусочками.

2. Обжариваем мясо и овощи

Разогрейте масло в глубокой сковороде.

Обжаривайте свинину 10 минут, пока не появится румяная корочка.

Добавьте морковь, перемешайте и жарьте ещё 5 минут.

3. Готовим сливочный соус

В небольшой кастрюле соедините сливки, молоко, чеснок (через пресс), соль, мускатный орех и бульонный кубик.

Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, затем снимите с плиты.

4. Подготавливаем картофель

Вскипятите воду, посолите.

Нарежьте картофель крупными дольками и отварите 5 минут.

Воду слейте.

5. Запекаем рагу

Выложите в форму для запекания свинину с морковью и картофель.

Перемешайте, залейте сливочно-чесночным соусом.

Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 30-40 минут.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

