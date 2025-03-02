Овощное рагу, которое согреет в холодный день — рецепт, который вам нужен

Рагу — это уют в тарелке! Оно идеально подходит для зимнего меню: насыщенный соус, ароматные специи и сочетание мягких тушёных и запечённых овощей делают его особенно вкусным. Добавьте красную чечевицу — и блюдо станет питательнее и полезнее.
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу
Ингредиенты (на 4 порции)
Основа для рагу:
Помидоры в собственном соку — 400 г
Красная чечевица — 100 г
Шпинат — 150 г
Томатная паста — 2 ст. л. (60 г)
Вода — 600 мл
Репчатый лук — 1/2 шт. (40 г)
Итальянские травы — 1/2 ч. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Чеснок — 1 зубчик
Соль — 2/3 ч. л.
Запечённые овощи:
Брокколи — 1/2 кочана (230 г)
Картофель — 1 шт. (120 г)
Красный болгарский перец — 1 шт. (150 г)
Чеснок (цельная головка) — 1 шт. (40 г)
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль — 1/3 ч. л.
Дополнительно:
Багет или хрустящий хлеб — 90 г
Как приготовить овощное рагу с чечевицей?
1. Подготовка овощей
Брокколи разберите на небольшие соцветия.
Картофель очистите и нарежьте кубиками (примерно 2 см).
Болгарский перец нарежьте полосками.
Лук нашинкуйте четвертинками колец.
Один зубчик чеснока пропустите через пресс, а с целой головки срежьте верхушку, чтобы оголились зубчики.
2. Запекаем овощи
Разогрейте духовку до 220°C.
Чесночную головку смажьте 1 ч. л. масла, заверните в фольгу и положите на противень.
Выложите туда же картофель, брокколи и болгарский перец.
Полейте 2 ст. л. масла, добавьте ⅓ ч. л. соли, перемешайте.
Запекайте 30-40 минут, каждые 15 минут перемешивая.
3. Готовим основу для рагу
В сковороде разогрейте 2 ст. л. масла, обжарьте лук до карамельного цвета (2-3 минуты).
Добавьте измельчённый чеснок, прогрейте ещё 1 минуту.
Выложите помидоры в собственном соку, разомните их лопаткой.
Добавьте чечевицу, итальянские травы и 600 мл воды.
Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите 10 минут.
4. Готовим соус из запечённых овощей
Достаньте овощи из духовки.
Чеснок выдавите из оболочки в чашу блендера.
Добавьте половину запечённых овощей, томатную пасту и 1 стакан рагу из сковороды.
Взбейте до однородного состояния.
5. Собираем рагу
Перелейте пюре из блендера в сковороду с чечевицей.
Добавьте оставшиеся овощи, шпинат и соль.
Перемешайте и прогрейте ещё 1-2 минуты.
Уточнения
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.