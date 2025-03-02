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Овощное рагу, которое согреет в холодный день — рецепт, который вам нужен

3:12
Еда

Рагу — это уют в тарелке! Оно идеально подходит для зимнего меню: насыщенный соус, ароматные специи и сочетание мягких тушёных и запечённых овощей делают его особенно вкусным. Добавьте красную чечевицу — и блюдо станет питательнее и полезнее.

Овощное рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу

Ингредиенты (на 4 порции)

Основа для рагу:

  • Помидоры в собственном соку — 400 г
  • Красная чечевица — 100 г
  • Шпинат — 150 г
  • Томатная паста — 2 ст. л. (60 г)
  • Вода — 600 мл
  • Репчатый лук — 1/2 шт. (40 г)
  • Итальянские травы — 1/2 ч. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — 2/3 ч. л.

Запечённые овощи:

  • Брокколи — 1/2 кочана (230 г)
  • Картофель — 1 шт. (120 г)
  • Красный болгарский перец — 1 шт. (150 г)
  • Чеснок (цельная головка) — 1 шт. (40 г)
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — 1/3 ч. л.

Дополнительно:

  • Багет или хрустящий хлеб — 90 г

Как приготовить овощное рагу с чечевицей?

1. Подготовка овощей

  • Брокколи разберите на небольшие соцветия.
  • Картофель очистите и нарежьте кубиками (примерно 2 см).
  • Болгарский перец нарежьте полосками.
  • Лук нашинкуйте четвертинками колец.
  • Один зубчик чеснока пропустите через пресс, а с целой головки срежьте верхушку, чтобы оголились зубчики.

2. Запекаем овощи

  • Разогрейте духовку до 220°C.
  • Чесночную головку смажьте 1 ч. л. масла, заверните в фольгу и положите на противень.
  • Выложите туда же картофель, брокколи и болгарский перец.
  • Полейте 2 ст. л. масла, добавьте ⅓ ч. л. соли, перемешайте.
  • Запекайте 30-40 минут, каждые 15 минут перемешивая.

3. Готовим основу для рагу

  • В сковороде разогрейте 2 ст. л. масла, обжарьте лук до карамельного цвета (2-3 минуты).
  • Добавьте измельчённый чеснок, прогрейте ещё 1 минуту.
  • Выложите помидоры в собственном соку, разомните их лопаткой.
  • Добавьте чечевицу, итальянские травы и 600 мл воды.
  • Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите 10 минут.

4. Готовим соус из запечённых овощей

  • Достаньте овощи из духовки.
  • Чеснок выдавите из оболочки в чашу блендера.
  • Добавьте половину запечённых овощей, томатную пасту и 1 стакан рагу из сковороды.
  • Взбейте до однородного состояния.

5. Собираем рагу

  • Перелейте пюре из блендера в сковороду с чечевицей.
  • Добавьте оставшиеся овощи, шпинат и соль.
  • Перемешайте и прогрейте ещё 1-2 минуты.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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