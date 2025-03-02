Овощное рагу, которое согреет в холодный день — рецепт, который вам нужен

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Рагу — это уют в тарелке! Оно идеально подходит для зимнего меню: насыщенный соус, ароматные специи и сочетание мягких тушёных и запечённых овощей делают его особенно вкусным. Добавьте красную чечевицу — и блюдо станет питательнее и полезнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощное рагу

Ингредиенты (на 4 порции)

Основа для рагу:

Помидоры в собственном соку — 400 г

Красная чечевица — 100 г

Шпинат — 150 г

Томатная паста — 2 ст. л. (60 г)

Вода — 600 мл

Репчатый лук — 1/2 шт. (40 г)

Итальянские травы — 1/2 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — 2/3 ч. л.

Запечённые овощи:

Брокколи — 1/2 кочана (230 г)

Картофель — 1 шт. (120 г)

Красный болгарский перец — 1 шт. (150 г)

Чеснок (цельная головка) — 1 шт. (40 г)

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — 1/3 ч. л.

Дополнительно:

Багет или хрустящий хлеб — 90 г

Как приготовить овощное рагу с чечевицей?

1. Подготовка овощей

Брокколи разберите на небольшие соцветия.

Картофель очистите и нарежьте кубиками (примерно 2 см).

Болгарский перец нарежьте полосками.

Лук нашинкуйте четвертинками колец.

Один зубчик чеснока пропустите через пресс, а с целой головки срежьте верхушку, чтобы оголились зубчики.

2. Запекаем овощи

Разогрейте духовку до 220°C.

Чесночную головку смажьте 1 ч. л. масла, заверните в фольгу и положите на противень.

Выложите туда же картофель, брокколи и болгарский перец.

Полейте 2 ст. л. масла, добавьте ⅓ ч. л. соли, перемешайте.

Запекайте 30-40 минут, каждые 15 минут перемешивая.

3. Готовим основу для рагу

В сковороде разогрейте 2 ст. л. масла, обжарьте лук до карамельного цвета (2-3 минуты).

Добавьте измельчённый чеснок, прогрейте ещё 1 минуту.

Выложите помидоры в собственном соку, разомните их лопаткой.

Добавьте чечевицу, итальянские травы и 600 мл воды.

Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите 10 минут.

4. Готовим соус из запечённых овощей

Достаньте овощи из духовки.

Чеснок выдавите из оболочки в чашу блендера.

Добавьте половину запечённых овощей, томатную пасту и 1 стакан рагу из сковороды.

Взбейте до однородного состояния.

5. Собираем рагу

Перелейте пюре из блендера в сковороду с чечевицей.

Добавьте оставшиеся овощи, шпинат и соль.

Перемешайте и прогрейте ещё 1-2 минуты.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

