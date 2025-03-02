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Курица карри за 40 минут — насыщенный вкус и минимум хлопот

2:22
Еда

Курица карри — это настоящий взрыв вкусов и ароматов! Пряный соус с карри, чесноком, имбирём и помидорами делает куриное мясо нежным, сочным и невероятно вкусным. Блюдо готовится просто, а подавать его можно с рисом, лепёшками или овощами.

курица
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
курица

Ингредиенты (на 4 порции)

Основные продукты:

  • Куриное филе — 2 шт. (400 г)
  • Репчатый лук — 2 шт. (160 г)
  • Помидор — 1 шт. (90 г)
  • Чеснок — 1 зубчик (5 г)
  • Карри (приправа) — 1 ст. л. (7 г)
  • Растительное масло — 3 ст. л. (51 г)
  • Вода — 50 мл
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Дополнительно (по желанию):

  • Имбирь — для аромата
  • Перец чили или халапеньо — для остроты
  • Рис или лепёшки — для подачи
  • Свежая зелень — для украшения

Как приготовить курицу карри?

1. Подготовка ингредиентов

  • Вымойте и обсушите куриное филе, нарежьте средними кусочками.
  • Очистите и нарежьте лук, чеснок.
  • Помидор нарежьте мелкими кубиками (по желанию можно снять кожицу).

2. Обжариваем курицу

  • Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде.
  • Обжаривайте курицу 8 минут на среднем огне, периодически помешивая.
  • Переложите в миску.

3. Готовим основу для соуса

  • В той же сковороде обжарьте лук и чеснок 3-4 минуты, пока они не станут мягкими.
  • Добавьте имбирь и перец чили (по желанию для остроты).

4. Добавляем помидоры

  • Добавьте в сковороду помидоры и воду, перемешайте.
  • Готовьте соус 5-7 минут, пока он не загустеет.

5. Соединяем с курицей

  • Добавьте в соус карри, соль, чёрный перец и перемешайте.
  • Верните в сковороду курицу, накройте крышкой.
  • Томите на слабом огне 10-15 минут, чтобы мясо впитало ароматы специй.

6. Подача

Готовое блюдо подавайте с отварным рисом, полив курицу ароматным соусом. Украсить можно свежей зеленью или кинзой.

Уточнения

Ка́рри — название разнообразных блюд, распространённых на Индийском субконтиненте, при приготовлении которых используется смесь пряностей карри.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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