Курица карри за 40 минут — насыщенный вкус и минимум хлопот

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица карри — это настоящий взрыв вкусов и ароматов! Пряный соус с карри, чесноком, имбирём и помидорами делает куриное мясо нежным, сочным и невероятно вкусным. Блюдо готовится просто, а подавать его можно с рисом, лепёшками или овощами.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ курица

Ингредиенты (на 4 порции)

Основные продукты:

Куриное филе — 2 шт. (400 г)

Репчатый лук — 2 шт. (160 г)

Помидор — 1 шт. (90 г)

Чеснок — 1 зубчик (5 г)

Карри (приправа) — 1 ст. л. (7 г)

Растительное масло — 3 ст. л. (51 г)

Вода — 50 мл

Соль, чёрный перец — по вкусу

Дополнительно (по желанию):

Имбирь — для аромата

Перец чили или халапеньо — для остроты

Рис или лепёшки — для подачи

Свежая зелень — для украшения

Как приготовить курицу карри?

1. Подготовка ингредиентов

Вымойте и обсушите куриное филе, нарежьте средними кусочками.

Очистите и нарежьте лук, чеснок.

Помидор нарежьте мелкими кубиками (по желанию можно снять кожицу).

2. Обжариваем курицу

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде.

Обжаривайте курицу 8 минут на среднем огне, периодически помешивая.

Переложите в миску.

3. Готовим основу для соуса

В той же сковороде обжарьте лук и чеснок 3-4 минуты, пока они не станут мягкими.

Добавьте имбирь и перец чили (по желанию для остроты).

4. Добавляем помидоры

Добавьте в сковороду помидоры и воду, перемешайте.

Готовьте соус 5-7 минут, пока он не загустеет.

5. Соединяем с курицей

Добавьте в соус карри, соль, чёрный перец и перемешайте.

Верните в сковороду курицу, накройте крышкой.

Томите на слабом огне 10-15 минут, чтобы мясо впитало ароматы специй.

6. Подача

Готовое блюдо подавайте с отварным рисом, полив курицу ароматным соусом. Украсить можно свежей зеленью или кинзой.

Уточнения

Ка́рри — название разнообразных блюд, распространённых на Индийском субконтиненте, при приготовлении которых используется смесь пряностей карри.

