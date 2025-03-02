Курица карри за 40 минут — насыщенный вкус и минимум хлопот

Курица карри — это настоящий взрыв вкусов и ароматов! Пряный соус с карри, чесноком, имбирём и помидорами делает куриное мясо нежным, сочным и невероятно вкусным. Блюдо готовится просто, а подавать его можно с рисом, лепёшками или овощами.
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
курица
Ингредиенты (на 4 порции)
Основные продукты:
Куриное филе — 2 шт. (400 г)
Репчатый лук — 2 шт. (160 г)
Помидор — 1 шт. (90 г)
Чеснок — 1 зубчик (5 г)
Карри (приправа) — 1 ст. л. (7 г)
Растительное масло — 3 ст. л. (51 г)
Вода — 50 мл
Соль, чёрный перец — по вкусу
Дополнительно (по желанию):
Имбирь — для аромата
Перец чили или халапеньо — для остроты
Рис или лепёшки — для подачи
Свежая зелень — для украшения
Как приготовить курицу карри?
1. Подготовка ингредиентов
Вымойте и обсушите куриное филе, нарежьте средними кусочками.
Очистите и нарежьте лук, чеснок.
Помидор нарежьте мелкими кубиками (по желанию можно снять кожицу).
2. Обжариваем курицу
Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде.
Обжаривайте курицу 8 минут на среднем огне, периодически помешивая.
Переложите в миску.
3. Готовим основу для соуса
В той же сковороде обжарьте лук и чеснок 3-4 минуты, пока они не станут мягкими.
Добавьте имбирь и перец чили (по желанию для остроты).
4. Добавляем помидоры
Добавьте в сковороду помидоры и воду, перемешайте.
Готовьте соус 5-7 минут, пока он не загустеет.
5. Соединяем с курицей
Добавьте в соус карри, соль, чёрный перец и перемешайте.
Верните в сковороду курицу, накройте крышкой.
Томите на слабом огне 10-15 минут, чтобы мясо впитало ароматы специй.
6. Подача
Готовое блюдо подавайте с отварным рисом, полив курицу ароматным соусом. Украсить можно свежей зеленью или кинзой.
Уточнения
Ка́рри — название разнообразных блюд, распространённых на Индийском субконтиненте, при приготовлении которых используется смесь пряностей карри.