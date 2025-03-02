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Куриные котлетки в сливочном соусе — нежнее просто не бывает

2:19
Еда

Куриное филе — отличный диетический продукт, но при неправильном приготовлении котлеты из него могут получиться суховатыми. Решение простое: тушим их в сливочном соусе с плавленым сыром! Такой способ не только сохранит сочность, но и придаст блюду приятный сливочный вкус. Попробуйте — эти котлетки станут любимыми в вашем доме!

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты (на 3 порции)

Для котлет:

  • Куриное филе — 300 г
  • Сливки (10-20%) — 50 мл
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Белый хлеб — 1 ломтик
  • Прованские травы — 1/4 ч. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу

Для сливочного соуса:

  • Сливки — 160 мл
  • Плавленый сыр — 90 г
  • Мускатный орех — 1 щепотка
  • Лавровый лист — 1 шт.

Как приготовить куриные котлеты в сливочном соусе?

1. Подготовка ингредиентов

  • Помойте куриное филе, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.
  • Удалите корки с хлеба и залейте мякоть 2 ст. л. сливок — пусть размокнет.

2. Готовим фарш

  • Прокрутите курицу через мясорубку или измельчите в блендере.
  • Добавьте размоченный хлеб, яйцо, прованские травы, соль и перец.
  • Перемешайте до однородности, несколько раз отбейте фарш о миску — так котлеты будут плотными и не развалятся.

3. Жарим котлеты

  • Сформируйте из фарша небольшие котлетки.
  • Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их до румяной корочки с обеих сторон.
  • Переложите котлеты на тарелку.

4. Готовим сливочный соус

  • В той же сковороде нагрейте сливки.
  • Добавьте плавленый сыр, мускатный орех и лавровый лист.
  • Помешивайте на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.

5. Томим котлеты в соусе

  • Переложите котлеты обратно в сковороду.
  • Накройте крышкой и тушите на медленном огне 10 минут.

Подавайте горячими, полив соусом. Блюдо идеально сочетается с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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