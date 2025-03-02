Куриные котлетки в сливочном соусе — нежнее просто не бывает

Куриное филе — отличный диетический продукт, но при неправильном приготовлении котлеты из него могут получиться суховатыми. Решение простое: тушим их в сливочном соусе с плавленым сыром! Такой способ не только сохранит сочность, но и придаст блюду приятный сливочный вкус. Попробуйте — эти котлетки станут любимыми в вашем доме!
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты
Ингредиенты (на 3 порции)
Для котлет:
Куриное филе — 300 г
Сливки (10-20%) — 50 мл
Куриное яйцо — 1 шт.
Белый хлеб — 1 ломтик
Прованские травы — 1/4 ч. л.
Растительное масло — 3 ст. л.
Соль, черный перец — по вкусу
Для сливочного соуса:
Сливки — 160 мл
Плавленый сыр — 90 г
Мускатный орех — 1 щепотка
Лавровый лист — 1 шт.
Как приготовить куриные котлеты в сливочном соусе?
1. Подготовка ингредиентов
Помойте куриное филе, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.
Удалите корки с хлеба и залейте мякоть 2 ст. л. сливок — пусть размокнет.
2. Готовим фарш
Прокрутите курицу через мясорубку или измельчите в блендере.
Добавьте размоченный хлеб, яйцо, прованские травы, соль и перец.
Перемешайте до однородности, несколько раз отбейте фарш о миску — так котлеты будут плотными и не развалятся.
3. Жарим котлеты
Сформируйте из фарша небольшие котлетки.
Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их до румяной корочки с обеих сторон.
Переложите котлеты на тарелку.
4. Готовим сливочный соус
В той же сковороде нагрейте сливки.
Добавьте плавленый сыр, мускатный орех и лавровый лист.
Помешивайте на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.
5. Томим котлеты в соусе
Переложите котлеты обратно в сковороду.
Накройте крышкой и тушите на медленном огне 10 минут.
Подавайте горячими, полив соусом. Блюдо идеально сочетается с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.
Уточнения
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.