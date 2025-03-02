Куриные котлетки в сливочном соусе — нежнее просто не бывает

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриное филе — отличный диетический продукт, но при неправильном приготовлении котлеты из него могут получиться суховатыми. Решение простое: тушим их в сливочном соусе с плавленым сыром! Такой способ не только сохранит сочность, но и придаст блюду приятный сливочный вкус. Попробуйте — эти котлетки станут любимыми в вашем доме!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты (на 3 порции)

Для котлет:

Куриное филе — 300 г

Сливки (10-20%) — 50 мл

Куриное яйцо — 1 шт.

Белый хлеб — 1 ломтик

Прованские травы — 1/4 ч. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Для сливочного соуса:

Сливки — 160 мл

Плавленый сыр — 90 г

Мускатный орех — 1 щепотка

Лавровый лист — 1 шт.

Как приготовить куриные котлеты в сливочном соусе?

1. Подготовка ингредиентов

Помойте куриное филе, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

Удалите корки с хлеба и залейте мякоть 2 ст. л. сливок — пусть размокнет.

2. Готовим фарш

Прокрутите курицу через мясорубку или измельчите в блендере.

Добавьте размоченный хлеб, яйцо, прованские травы, соль и перец.

Перемешайте до однородности, несколько раз отбейте фарш о миску — так котлеты будут плотными и не развалятся.

3. Жарим котлеты

Сформируйте из фарша небольшие котлетки.

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их до румяной корочки с обеих сторон.

Переложите котлеты на тарелку.

4. Готовим сливочный соус

В той же сковороде нагрейте сливки.

Добавьте плавленый сыр, мускатный орех и лавровый лист.

Помешивайте на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.

5. Томим котлеты в соусе

Переложите котлеты обратно в сковороду.

Накройте крышкой и тушите на медленном огне 10 минут.

Подавайте горячими, полив соусом. Блюдо идеально сочетается с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

