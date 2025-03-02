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Манная каша без комочков: секрет, который знают только опытные хозяйки

1:50
Еда

Манная каша — популярный завтрак, который любят за нежную текстуру и насыщенный вкус. Однако у многих при приготовлении возникают комочки, из-за чего блюдо теряет свою воздушность. Существует два способа, которые позволяют приготовить идеально гладкую манную кашу.

Манная каша
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Идеальные пропорции

Для того чтобы каша получилась нужной консистенции, важно правильно рассчитать ингредиенты:

  • Манная крупа — 80 г
  • Молоко — 0,6 л
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 2 ст. л. (по желанию)

Способ №1: Классический

  1. Ополоснуть кастрюлю холодной водой. Это предотвратит пригорание молока.
  2. Довести молоко до кипения, убавить огонь.
  3. Постепенно всыпать манку, непрерывно помешивая венчиком или ложкой.
  4. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, пока каша не загустеет.
  5. Когда масса станет однородной, снять с огня и дать настояться 2-3 минуты.

Способ №2: Смешивание манки с холодным молоком

  1. 2/3 молока довести до кипения с добавлением соли и сахара.
  2. В оставшееся холодное молоко всыпать манку и тщательно размешать.
  3. Влить эту смесь в кипящее молоко, не прекращая помешивать.
  4. Варить до загустения, после чего снять с огня и дать настояться.

Советы для идеальной каши

  • Не сыпать манку в кипящее молоко залпом — именно это приводит к появлению комков.
  • Постоянно помешивать венчиком — так каша будет гладкой.
  • Добавить кусочки фруктов, ягоды или мёд — это сделает блюдо ещё вкуснее.

Теперь манная каша получится идеальной даже у тех, кто раньше не мог добиться нужной консистенции!

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы. Готовится на молоке, или на воде, обычно с солью и сахаром.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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