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Готовятся за 30 минут, а вкус просто восхитительный — рецепт пончиков на сметане

1:34
Еда

Эти пончики готовятся без дрожжей и всегда получаются мягкими и пышными — даже на следующий день! Простой рецепт порадует всю семью, а аромат ванили и золотистая корочка сделают это лакомство любимым угощением.

Пончики с посыпкой
Фото: flickr.com by Mack Male, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пончики с посыпкой

Ингредиенты:

  • Мука — 400 г
  • Сметана — 125 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Разрыхлитель — 7 г
  • Подсолнечное масло — 250 г (для жарки)
  • Ванилин — 1 щепотка
  • Соль — щепотка

Как приготовить:

  1. В глубокой миске взбить яйцо с сахаром и солью до растворения кристаллов.
  2. Влить 70 мл подсолнечного масла, добавить сметану (подойдёт любой жирности), хорошо перемешать.
  3. Постепенно всыпать просеянную муку, затем добавить разрыхлитель и ванилин.
  4. Замесить мягкое тесто, выложить его на рабочую поверхность и раскатать в пласт толщиной 0,5-1 см.
  5. Вырезать кружочки (стаканом), а в центре сделать отверстие крышкой от бутылки.
  6. Разогреть в сковороде достаточное количество масла и обжарить пончики до золотистого цвета с обеих сторон.
  7. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Совет: Перед подачей можно посыпать пончики сахарной пудрой или окунуть в растопленный шоколад.

Готовые пончики получаются воздушными, с хрустящей корочкой — это идеальное угощение к чаю или кофе!

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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