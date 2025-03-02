Готовятся за 30 минут, а вкус просто восхитительный — рецепт пончиков на сметане

Эти пончики готовятся без дрожжей и всегда получаются мягкими и пышными — даже на следующий день! Простой рецепт порадует всю семью, а аромат ванили и золотистая корочка сделают это лакомство любимым угощением.
Совет: Перед подачей можно посыпать пончики сахарной пудрой или окунуть в растопленный шоколад.
Готовые пончики получаются воздушными, с хрустящей корочкой — это идеальное угощение к чаю или кофе!
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.
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