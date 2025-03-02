Готовятся за 30 минут, а вкус просто восхитительный — рецепт пончиков на сметане

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Эти пончики готовятся без дрожжей и всегда получаются мягкими и пышными — даже на следующий день! Простой рецепт порадует всю семью, а аромат ванили и золотистая корочка сделают это лакомство любимым угощением.

Фото: flickr.com by Mack Male, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пончики с посыпкой

Ингредиенты:

Мука — 400 г

Сметана — 125 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 50 г

Разрыхлитель — 7 г

Подсолнечное масло — 250 г (для жарки)

Ванилин — 1 щепотка

Соль — щепотка

Как приготовить:

В глубокой миске взбить яйцо с сахаром и солью до растворения кристаллов. Влить 70 мл подсолнечного масла, добавить сметану (подойдёт любой жирности), хорошо перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку, затем добавить разрыхлитель и ванилин. Замесить мягкое тесто, выложить его на рабочую поверхность и раскатать в пласт толщиной 0,5-1 см. Вырезать кружочки (стаканом), а в центре сделать отверстие крышкой от бутылки. Разогреть в сковороде достаточное количество масла и обжарить пончики до золотистого цвета с обеих сторон. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Совет: Перед подачей можно посыпать пончики сахарной пудрой или окунуть в растопленный шоколад.

Готовые пончики получаются воздушными, с хрустящей корочкой — это идеальное угощение к чаю или кофе!

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

