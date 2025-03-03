Добавьте этот ингредиент в яичницу — и она станет вкуснее пиццы

Яичница — привычный завтрак, который многие готовят почти каждый день. Но если блюдо стало скучным, есть простой способ сделать его необычным и гораздо более аппетитным. Всего один ингредиент превращает стандартную яичницу в настоящий кулинарный шедевр!
Необычную текстуру и насыщенный вкус яичнице придаёт манная крупа. Она делает блюдо воздушным, сытным и нежным, а также создаёт плотную основу, на которую можно выкладывать начинку, как на пиццу.
На выходе получится пышная, сытная и очень вкусная яичница, напоминающая основу для пиццы.
Такой завтрак точно не надоест, а его вкус приятно удивит!
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.
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