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Добавьте этот ингредиент в яичницу — и она станет вкуснее пиццы

Еда

Яичница — привычный завтрак, который многие готовят почти каждый день. Но если блюдо стало скучным, есть простой способ сделать его необычным и гораздо более аппетитным. Всего один ингредиент превращает стандартную яичницу в настоящий кулинарный шедевр!

Завтрак
Фото: flickr.com by Or Hiltch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Завтрак

В чём секрет?

Необычную текстуру и насыщенный вкус яичнице придаёт манная крупа. Она делает блюдо воздушным, сытным и нежным, а также создаёт плотную основу, на которую можно выкладывать начинку, как на пиццу.

Как приготовить "пиццу-яичницу"?

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.
  • Манная крупа — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Начинка (по желанию): тёртый сыр, колбаса, помидоры или другие продукты

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с манкой, солью и перцем до однородности.
  2. Разогреть сковороду, вылить яичную смесь.
  3. Выложить сверху начинку.
  4. Готовить на минимальном огне под крышкой около 3 минут.

На выходе получится пышная, сытная и очень вкусная яичница, напоминающая основу для пиццы.

Почему стоит попробовать?

  • Обычная яичница получает новую текстуру.
  • Готовится так же быстро, как и классический вариант.
  • Позволяет экспериментировать с начинками.

Такой завтрак точно не надоест, а его вкус приятно удивит!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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