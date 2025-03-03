Как приготовить идеальные постные лепёшки? Весь секрет в тесте

Эти ароматные постные лепёшки настолько вкусные, что их захочется готовить не только в пост, но и в любое другое время. Хрустящая корочка, нежная текстура и выразительный луковый вкус делают их отличным дополнением к овощным блюдам, супам или просто чашке чая.
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лепешки
Ингредиенты (на 4 порции):
Мука — 500 г (+ немного для раскатывания)
Соль — 1/2 ч. л.
Питьевая вода (тёплая) — 240 мл
Растительное масло — 1,5 ст. л. (+ для жарки)
Репчатый лук — 150 г
Зелёный лук — 20 г
Как приготовить:
Замес теста. В большую миску просеять муку с солью. Влить тёплую воду, тщательно замесить плотное тесто, как на пельмени.
Вымешивать тесто не менее 15 минут, растягивая и слегка отбивая его об стол, чтобы оно стало эластичным. Затем добавить растительное масло и ещё раз тщательно вымесить.
Сформировать тесто в шар, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут при комнатной температуре. За это время разовьётся клейковина, и тесто станет податливее.
Приготовление начинки. Очистить и мелко нарубить репчатый лук. Зелёный лук нарезать колечками, смешать оба вида лука в миске.
Тесто раскатать в тонкий пласт на слегка подпылённой мукой поверхности, равномерно посыпать луковой смесью.
Плотно свернуть тесто рулетом, затем нарезать его кусочками шириной около 4 см.
Поставить каждый кусочек вертикально и аккуратно раскатать в круглую лепёшку диаметром около 8 см и толщиной 3 мм.
В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лепёшки до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые изделия выкладывать на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
Советы по приготовлению:
Можно добавить немного измельчённой зелени: укропа, петрушки, кинзы или красного базилика.
Чтобы лепёшки были более хрустящими, их можно жарить на сухой сковороде, а затем смазать маслом.
Вместо пшеничной муки можно использовать смесь ржаной и пшеничной, чтобы получить более насыщенный вкус.
Эти лепёшки подойдут как самостоятельное блюдо или в сочетании с салатами, рагу и густыми супами. Аромат и вкус гарантированно покорят всех!
Уточнения
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.