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Как приготовить идеальные постные лепёшки? Весь секрет в тесте

Еда

Эти ароматные постные лепёшки настолько вкусные, что их захочется готовить не только в пост, но и в любое другое время. Хрустящая корочка, нежная текстура и выразительный луковый вкус делают их отличным дополнением к овощным блюдам, супам или просто чашке чая.

лепешки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
лепешки

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Мука — 500 г (+ немного для раскатывания)
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Питьевая вода (тёплая) — 240 мл
  • Растительное масло — 1,5 ст. л. (+ для жарки)
  • Репчатый лук — 150 г
  • Зелёный лук — 20 г

Как приготовить:

  1. Замес теста. В большую миску просеять муку с солью. Влить тёплую воду, тщательно замесить плотное тесто, как на пельмени.
  2. Вымешивать тесто не менее 15 минут, растягивая и слегка отбивая его об стол, чтобы оно стало эластичным. Затем добавить растительное масло и ещё раз тщательно вымесить.
  3. Сформировать тесто в шар, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут при комнатной температуре. За это время разовьётся клейковина, и тесто станет податливее.
  4. Приготовление начинки. Очистить и мелко нарубить репчатый лук. Зелёный лук нарезать колечками, смешать оба вида лука в миске.
  5. Тесто раскатать в тонкий пласт на слегка подпылённой мукой поверхности, равномерно посыпать луковой смесью.
  6. Плотно свернуть тесто рулетом, затем нарезать его кусочками шириной около 4 см.
  7. Поставить каждый кусочек вертикально и аккуратно раскатать в круглую лепёшку диаметром около 8 см и толщиной 3 мм.
  8. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лепёшки до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые изделия выкладывать на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Советы по приготовлению:

  • Можно добавить немного измельчённой зелени: укропа, петрушки, кинзы или красного базилика.
  • Чтобы лепёшки были более хрустящими, их можно жарить на сухой сковороде, а затем смазать маслом.
  • Вместо пшеничной муки можно использовать смесь ржаной и пшеничной, чтобы получить более насыщенный вкус.

Эти лепёшки подойдут как самостоятельное блюдо или в сочетании с салатами, рагу и густыми супами. Аромат и вкус гарантированно покорят всех!

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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