Зачем переплачивать? Этот простой рецепт домашнего растительного молока сэкономит вам кучу денег

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Растительное молоко является здоровой альтернативой коровьему молоку. В этой статье мы расскажем, как приготовить миндальное молоко своими руками.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ миндальное молоко

Какой миндаль нужен

Для миндального молока можно использовать как жареный, так и не обжаренный миндаль. При необходимости можно испечь миндаль в домашних условиях — в разогретой до 150-180 С духовке в течение 8-12 минут.

Как приготовить миндальное молоко своими руками

Миндальное молоко содержит много кальция, калия, магния, фосфора, а также содержит витамины Е и D. Миндальное молоко добавляют в кофе, каши, десерты, выпечку и пьют просто так.

Замочите сладкий миндаль в воде на несколько часов, пока он не станет мягким. После этого измельчаем орехи вместе с водой, например, с помощью блендера. Полученная белая жидкость и будет миндальным молоком. Далее молоко необходимо процедить через сито.

Кому нельзя пить миндальное молоко

Пить миндальное молоко можно практически всем категориям людей, и умеренное употребление продукта не нанесет вреда организму.

Тем не менее есть определенные ограничения: не рекомендуется пить молоко в период лактации. Тем, у кого аллергия на орехи, не стоит пить миндальное молоко.

Уточнения

Расти́тельное молоко́ (лат. Lac pegetabilе), также «молочный напиток» — привычный древний и традиционный диетический пищевой продукт в странах Востока, Азии, Индонезии, доколумбовой Америки, а также некоторых районах Африки.

