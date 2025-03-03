Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стильный провал: эти аксессуары незаметно прибавляют вам годы
Эксперимент показал, как отключение интернета улучшает психическое здоровье
Превратите шерсть кошки в шёлк: секреты, которые преобразят вашего питомца
Включили Start-Stop? Поздравляем, у вас появился новый расходник
Шепелявая и с боками: Водонаева откровенно рассказала о последствиях установки виниров
Геймеры в опасности? Как виртуальные выстрелы могут сказаться на вашем сердце
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Античный порт ушел под воду, но его тайны всплыли благодаря случайному погружению
Лук не вырастет: 5 опасных соседей, которые сделают его чахлым и безвкусным

Зачем переплачивать? Этот простой рецепт домашнего растительного молока сэкономит вам кучу денег

1:26
Еда

Растительное молоко является здоровой альтернативой коровьему молоку. В этой статье мы расскажем, как приготовить миндальное молоко своими руками.

миндальное молоко
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
миндальное молоко

Какой миндаль нужен

Для миндального молока можно использовать как жареный, так и не обжаренный миндаль. При необходимости можно испечь миндаль в домашних условиях — в разогретой до 150-180 С духовке в течение 8-12 минут.

Как приготовить миндальное молоко своими руками

Миндальное молоко содержит много кальция, калия, магния, фосфора, а также содержит витамины Е и D. Миндальное молоко добавляют в кофе, каши, десерты, выпечку и пьют просто так.

Замочите сладкий миндаль в воде на несколько часов, пока он не станет мягким. После этого измельчаем орехи вместе с водой, например, с помощью блендера. Полученная белая жидкость и будет миндальным молоком. Далее молоко необходимо процедить через сито.

Кому нельзя пить миндальное молоко

Пить миндальное молоко можно практически всем категориям людей, и умеренное употребление продукта не нанесет вреда организму.

Тем не менее есть определенные ограничения: не рекомендуется пить молоко в период лактации. Тем, у кого аллергия на орехи, не стоит пить миндальное молоко.

Уточнения

Расти́тельное молоко́ (лат. Lac pegetabilе), также «молочный напиток» — привычный древний и традиционный диетический пищевой продукт в странах Востока, Азии, Индонезии, доколумбовой Америки, а также некоторых районах Африки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Садоводство, цветоводство
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать Аудио 
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4
Наука и техника
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4 Аудио 
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Экономика и бизнес
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Сводка с фронта: курское село завалено трупами боевиков ВСУ, армия РФ хочет возвратить Херсон Дмитрий Плотников
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Последние материалы
MI-6 передала Зеленскому, что ВС РФ готовят ряд крупных наступательных операций весной
Съешь ложку — и забудешь о лишнем весе: эта каша творит чудеса
Грудные мышцы растут как на дрожжах: добавьте это в свою тренировку
Секретные места: эксперт раскрыл, где искать идеальный пляжный отдых в апреле
Полосы скунсов расскажут о хищниках: ученые раскрыли неожиданную связь
Альтернатива Эвересту: путешествие в загадочную долину Нангма
Возвращение танкетки: как носить культовую обувь весной 2025, чтобы выглядеть стильно
Зачем переплачивать? Этот простой рецепт домашнего растительного молока сэкономит вам кучу денег
Кусты красивые, а ягод — кот наплакал? Пора устроить малине перезагрузку
Планетарный айсберг: как марсианские льды меняют облик планеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.