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Секрет идеального пирога? Берём сметану, майонез и не переживаем

1:43
Еда

Этот пирог — настоящая находка для тех, кто любит быструю и сытную выпечку. Простое тесто на сметане и майонезе получается воздушным и мягким, а мясная начинка делает блюдо сытным и ароматным.

Пирог с мясом
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пирог с мясом

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Растительное масло — 3 ст. л. + немного для смазывания формы
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Фарш (говяжий, свиной или смешанный) — 400 г
  • Соль — 1 ч. л. + для начинки
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана (15-20%) — 200 г
  • Майонез — 200 г
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Мука - 200 г

Приготовление

  1. Готовим начинку:

    • Разогрейте масло в сковороде.
    • Нарежьте лук и обжарьте его до мягкости.
    • Добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте 15-20 минут, помешивая.
    • Остудите начинку.

  2. Подготовка теста:

    • Разогрейте духовку до 180 °C.
    • Форму для выпечки смажьте маслом, дно застелите пергаментом.
    • Взбейте яйца со сметаной и майонезом.
    • Добавьте соль, сахар, соду, разрыхлитель, затем постепенно всыпьте муку.

  3. Формируем пирог:

    • Вылейте в форму половину теста и разровняйте.
    • Выложите начинку, затем покройте её оставшимся тестом.

  4. Выпекаем:

    • Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 40 минут до золотистой корочки.
    • Проверьте готовность зубочисткой — она должна выходить сухой.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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