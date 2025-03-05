Секрет идеального пирога? Берём сметану, майонез и не переживаем

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог — настоящая находка для тех, кто любит быструю и сытную выпечку. Простое тесто на сметане и майонезе получается воздушным и мягким, а мясная начинка делает блюдо сытным и ароматным.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пирог с мясом

Ингредиенты (на 4 порции)

Растительное масло — 3 ст. л. + немного для смазывания формы

Репчатый лук — 1 шт.

Фарш (говяжий, свиной или смешанный) — 400 г

Соль — 1 ч. л. + для начинки

Перец чёрный молотый — по вкусу

Яйца — 2 шт.

Сметана (15-20%) — 200 г

Майонез — 200 г

Сахар — 1 ч. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Мука - 200 г

Приготовление

Готовим начинку: Разогрейте масло в сковороде.

Нарежьте лук и обжарьте его до мягкости.

Добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте 15-20 минут, помешивая.

Остудите начинку. Подготовка теста: Разогрейте духовку до 180 °C.

Форму для выпечки смажьте маслом, дно застелите пергаментом.

Взбейте яйца со сметаной и майонезом.

Добавьте соль, сахар, соду, разрыхлитель, затем постепенно всыпьте муку. Формируем пирог: Вылейте в форму половину теста и разровняйте.

Выложите начинку, затем покройте её оставшимся тестом. Выпекаем: Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 40 минут до золотистой корочки.

Проверьте готовность зубочисткой — она должна выходить сухой.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.



