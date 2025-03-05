Секрет идеального пирога? Берём сметану, майонез и не переживаем

Этот пирог — настоящая находка для тех, кто любит быструю и сытную выпечку. Простое тесто на сметане и майонезе получается воздушным и мягким, а мясная начинка делает блюдо сытным и ароматным.
Готовим начинку:
Подготовка теста:
Формируем пирог:
Выпекаем:
Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.
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Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.