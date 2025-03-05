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Завтрак пропустили, а лишний вес набрали? Это не совпадение

1:37
Еда

Отказ от завтрака — привычка, которую многие считают безобидной. Однако диетолог-эндокринолог Алёна Барредо предупреждает: пропуск утреннего приёма пищи может привести к повышению уровня стресса, набору веса и даже проблемам со сном.

Завтрак на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Завтрак на курорте Роза Хутор

Почему завтрак важен

  1. Запуск работы ЖКТ. Завтрак в течение 2-3 часов после пробуждения помогает организму проснуться и наладить пищеварение.
  2. Контроль калорий. Люди, которые завтракают, съедают меньше в течение дня, чем те, кто пропускает утренний приём пищи.
  3. Гормональный баланс.
    • Утром уровень кортизола (гормона стресса) повышается.
    • Если не поесть, кортизол останется высоким весь день, вызывая скачки сахара в крови.
    • Это может привести к повышенному чувству голода, набору веса и проблемам со сном.

Как отказ от завтрака влияет на организм

  • Нарушает циркадные ритмы — вечером не вырабатывается мелатонин, который отвечает за качественный сон.
  • Ослабляет иммунную систему — организм хуже борется с воспалениями и инфекциями.
  • Ускоряет старение — нарушается антиоксидантная защита.
  • Повышает риск хронических заболеваний — диабета, ожирения, сердечно-сосудистых патологий.

Пропуск завтрака кажется безобидной привычкой, но он влияет не только на уровень энергии, но и на обмен веществ, иммунитет и даже сон. Чтобы чувствовать себя лучше и поддерживать здоровье, не забывайте про утренний приём пищи!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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