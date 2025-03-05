Завтрак пропустили, а лишний вес набрали? Это не совпадение

Отказ от завтрака — привычка, которую многие считают безобидной. Однако диетолог-эндокринолог Алёна Барредо предупреждает: пропуск утреннего приёма пищи может привести к повышению уровня стресса, набору веса и даже проблемам со сном.
Пропуск завтрака кажется безобидной привычкой, но он влияет не только на уровень энергии, но и на обмен веществ, иммунитет и даже сон. Чтобы чувствовать себя лучше и поддерживать здоровье, не забывайте про утренний приём пищи!
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
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