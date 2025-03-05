Завтрак пропустили, а лишний вес набрали? Это не совпадение

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Отказ от завтрака — привычка, которую многие считают безобидной. Однако диетолог-эндокринолог Алёна Барредо предупреждает: пропуск утреннего приёма пищи может привести к повышению уровня стресса, набору веса и даже проблемам со сном.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Завтрак на курорте Роза Хутор

Почему завтрак важен

Запуск работы ЖКТ. Завтрак в течение 2-3 часов после пробуждения помогает организму проснуться и наладить пищеварение. Контроль калорий. Люди, которые завтракают, съедают меньше в течение дня, чем те, кто пропускает утренний приём пищи. Гормональный баланс. Утром уровень кортизола (гормона стресса) повышается.

Если не поесть, кортизол останется высоким весь день, вызывая скачки сахара в крови.

Это может привести к повышенному чувству голода, набору веса и проблемам со сном.

Как отказ от завтрака влияет на организм

Нарушает циркадные ритмы — вечером не вырабатывается мелатонин, который отвечает за качественный сон.

Ослабляет иммунную систему — организм хуже борется с воспалениями и инфекциями.

Ускоряет старение — нарушается антиоксидантная защита.

Повышает риск хронических заболеваний — диабета, ожирения, сердечно-сосудистых патологий.

Пропуск завтрака кажется безобидной привычкой, но он влияет не только на уровень энергии, но и на обмен веществ, иммунитет и даже сон. Чтобы чувствовать себя лучше и поддерживать здоровье, не забывайте про утренний приём пищи!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



