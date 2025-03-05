Прокисшее молоко: кулинарная находка или опасный эксперимент

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Скисшее молоко многие хозяйки привыкли использовать в выпечке, особенно на Масленицу. Но действительно ли это безопасно? Разбираемся, когда прокисшее молоко ещё можно пустить в дело, а когда лучше не рисковать.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молоко в холодильнике

В чём разница между кисломолочными продуктами и прокисшим молоком

На первый взгляд, скисшее молоко похоже на кефир или ряженку.

Но есть важное отличие:

Кисломолочные продукты создаются под контролем, с использованием безопасных бактерий.

Прокисшее молоко портится спонтанно, в нём размножаются случайные микроорганизмы.

Можно ли использовать скисшее молоко в тесте

Да, если:

Оно хранилось в холодильнике в закрытой упаковке.

Срок прокисания — не более 3-5 дней.

Нет плесени, комков или неприятного запаха.

Нет, если:

Молоко стояло в открытой упаковке и могло контактировать с бактериями из воздуха.

Оно прокисло при комнатной температуре.

Появился неприятный запах, слизистая текстура или плесень.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



