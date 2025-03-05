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Прокисшее молоко: кулинарная находка или опасный эксперимент

1:07
Еда

Скисшее молоко многие хозяйки привыкли использовать в выпечке, особенно на Масленицу. Но действительно ли это безопасно? Разбираемся, когда прокисшее молоко ещё можно пустить в дело, а когда лучше не рисковать.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

В чём разница между кисломолочными продуктами и прокисшим молоком

На первый взгляд, скисшее молоко похоже на кефир или ряженку.

Но есть важное отличие:

  • Кисломолочные продукты создаются под контролем, с использованием безопасных бактерий.
  • Прокисшее молоко портится спонтанно, в нём размножаются случайные микроорганизмы.

Можно ли использовать скисшее молоко в тесте

Да, если:

  • Оно хранилось в холодильнике в закрытой упаковке.
  • Срок прокисания — не более 3-5 дней.
  • Нет плесени, комков или неприятного запаха.

Нет, если:

  • Молоко стояло в открытой упаковке и могло контактировать с бактериями из воздуха.
  • Оно прокисло при комнатной температуре.
  • Появился неприятный запах, слизистая текстура или плесень.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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