Прокисшее молоко: кулинарная находка или опасный эксперимент

Скисшее молоко многие хозяйки привыкли использовать в выпечке, особенно на Масленицу. Но действительно ли это безопасно? Разбираемся, когда прокисшее молоко ещё можно пустить в дело, а когда лучше не рисковать.
На первый взгляд, скисшее молоко похоже на кефир или ряженку.
Но есть важное отличие:
Да, если:
Нет, если:
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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