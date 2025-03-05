Солянка — тот случай, когда больше мяса значит больше вкуса

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Солянка — это насыщенный, ароматный суп, который легко приготовить из доступных продуктов. Она идеально подойдёт для семейного ужина или после праздничного застолья, когда в холодильнике осталось немного разных мясных деликатесов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Ингредиенты (на 6 порций)

Говядина на кости — 600 г

Вода — 2-2,5 л

Солёные или маринованные огурцы — 3-4 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Колбаса и копчёности (ветчина, сосиски, грудинка) — 350-400 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Рассол от огурцов — 100-150 мл

Соль — по вкусу

Оливки или маслины — по вкусу

Сметана — по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Приготовление

Приготовьте бульон. Положите говядину в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Варите на умеренном огне 1,5 часа. Процедите бульон. Выньте мясо, дайте ему остыть и нарежьте кусочками. Подготовьте остальные ингредиенты. Нарежьте огурцы, лук, копчёности и оливки небольшими кусочками. Обжарьте овощи. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте огурцы и тушите 2-3 минуты. Добавьте томатную пасту и размешивайте ещё 1-2 минуты. Влейте огуречный рассол, тушите ещё 5 минут. Соберите солянку. Доведите бульон до кипения, добавьте говядину и копчёности, варите 5 минут. Затем влейте овощную зажарку с рассолом и варите ещё 5 минут. Финальные штрихи. Добавьте оливки и проварите ещё 5 минут. Попробуйте и при необходимости посолите. Подача. Разлейте солянку по тарелкам, добавьте сметану и посыпьте зеленью.

Уточнения

Соля́нка — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.



