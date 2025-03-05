Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Забудьте про шпинат и брокколи: учёные назвали овощ №1 для здоровья — будете удивлены
Хотите прожить дольше и избежать болезней? Тогда не совершайте эту распространённую ошибку
Мыть или не мыть? Один неожиданный приём поможет сохранить свежесть волос
Гигантский китайский завод в Словакии! 1,23 млрд евро, тысячи рабочих мест и скандалы
Казахский Ломаченко отдыхает: младший брат превзошёл все ожидания на турнире по боксу
Салонный фильтр — деталь, о которой все вспоминают, когда в машине уже пахнет носками
Свадьбы не будет: раскрыта тайна сорвавшегося брака Шурыгиной и бизнесмена
Мы не одни? Новые данные с телескопа Уэбба взорвали научное сообщество

Солянка — тот случай, когда больше мяса значит больше вкуса

2:07
Еда

Солянка — это насыщенный, ароматный суп, который легко приготовить из доступных продуктов. Она идеально подойдёт для семейного ужина или после праздничного застолья, когда в холодильнике осталось немного разных мясных деликатесов.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Говядина на кости — 600 г
  • Вода — 2-2,5 л
  • Солёные или маринованные огурцы — 3-4 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Колбаса и копчёности (ветчина, сосиски, грудинка) — 350-400 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Рассол от огурцов — 100-150 мл
  • Соль — по вкусу
  • Оливки или маслины — по вкусу
  • Сметана — по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Приготовление

  1. Приготовьте бульон. Положите говядину в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Варите на умеренном огне 1,5 часа.
  2. Процедите бульон. Выньте мясо, дайте ему остыть и нарежьте кусочками.
  3. Подготовьте остальные ингредиенты. Нарежьте огурцы, лук, копчёности и оливки небольшими кусочками.
  4. Обжарьте овощи. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте огурцы и тушите 2-3 минуты. Добавьте томатную пасту и размешивайте ещё 1-2 минуты. Влейте огуречный рассол, тушите ещё 5 минут.
  5. Соберите солянку. Доведите бульон до кипения, добавьте говядину и копчёности, варите 5 минут. Затем влейте овощную зажарку с рассолом и варите ещё 5 минут.
  6. Финальные штрихи. Добавьте оливки и проварите ещё 5 минут. Попробуйте и при необходимости посолите.
  7. Подача. Разлейте солянку по тарелкам, добавьте сметану и посыпьте зеленью.

Уточнения

Соля́нка старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения
Мир. Новости мира
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения Аудио 
Кто осушает океан? Миллионы лет назад это уже происходило — и причина не та, что вы думаете
Наука и техника
Кто осушает океан? Миллионы лет назад это уже происходило — и причина не та, что вы думаете Аудио 
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Садоводство, цветоводство
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Сводка с фронта: армия РФ двигается на города Харьков и Днепр, Зеленский выдвинул дикие требования Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Мыть или не мыть? Один неожиданный приём поможет сохранить свежесть волос
Гигантский китайский завод в Словакии! 1,23 млрд евро, тысячи рабочих мест и скандалы
Казахский Ломаченко отдыхает: младший брат превзошёл все ожидания на турнире по боксу
Салонный фильтр — деталь, о которой все вспоминают, когда в машине уже пахнет носками
Свадьбы не будет: раскрыта тайна сорвавшегося брака Шурыгиной и бизнесмена
Мы не одни? Новые данные с телескопа Уэбба взорвали научное сообщество
Домашний талисман богатства: одно движение — и толстянка начнёт работать
Главный парадокс счастья: чем больше стараешься, тем хуже становится
Выглядеть стильно и не замерзнуть: модный секрет, который спасёт вас весной
Секрет идеального путешествия с друзьями: как избежать разочарования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.