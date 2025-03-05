Солянка — тот случай, когда больше мяса значит больше вкуса

Солянка — это насыщенный, ароматный суп, который легко приготовить из доступных продуктов. Она идеально подойдёт для семейного ужина или после праздничного застолья, когда в холодильнике осталось немного разных мясных деликатесов.
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Солянка
Ингредиенты (на 6 порций)
Говядина на кости — 600 г
Вода — 2-2,5 л
Солёные или маринованные огурцы — 3-4 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Колбаса и копчёности (ветчина, сосиски, грудинка) — 350-400 г
Растительное масло — 2 ст. л.
Томатная паста — 1 ст. л.
Рассол от огурцов — 100-150 мл
Соль — по вкусу
Оливки или маслины — по вкусу
Сметана — по вкусу
Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Приготовление
Приготовьте бульон. Положите говядину в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Варите на умеренном огне 1,5 часа.
Процедите бульон. Выньте мясо, дайте ему остыть и нарежьте кусочками.
Подготовьте остальные ингредиенты. Нарежьте огурцы, лук, копчёности и оливки небольшими кусочками.
Обжарьте овощи. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте огурцы и тушите 2-3 минуты. Добавьте томатную пасту и размешивайте ещё 1-2 минуты. Влейте огуречный рассол, тушите ещё 5 минут.
Соберите солянку. Доведите бульон до кипения, добавьте говядину и копчёности, варите 5 минут. Затем влейте овощную зажарку с рассолом и варите ещё 5 минут.
Финальные штрихи. Добавьте оливки и проварите ещё 5 минут. Попробуйте и при необходимости посолите.
Подача. Разлейте солянку по тарелкам, добавьте сметану и посыпьте зеленью.
Уточнения
Соля́нка — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.