Как приготовить пасту с тыквенным соусом — ресторанный вкус дома

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыквенный соус со сливками делает это блюдо нежным и ароматным, а жареные шампиньоны добавляют пикантность. Такая паста идеально подходит для осени, но её вкус радует в любое время года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Паста с помидорами

Ингредиенты (на 4 порции)

Очищенная тыква — 400 г

Растительное масло — 3 ст. л. + немного для тыквы

Паста — 250 г

Репчатый лук — 1 шт.

Шампиньоны — 200-250 г

Чеснок — 2 зубчика

Сливки (20% и выше) — 100-150 мл

Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Хлопья красного перца — по вкусу

Пармезан или другой сыр — 30-50 г

Зелень (петрушка, базилик) — несколько веточек

Приготовление

Запеките тыкву. Нарежьте её средними кусочками, выложите на пергамент, сбрызните маслом и запекайте 30 минут при 180 °C до мягкости. Приготовьте пюре. Достаньте тыкву, переложите в миску и измельчите погружным блендером. Сварите пасту. Варите её по инструкции на упаковке, слейте воду, но оставьте немного жидкости для соуса. Обжарьте грибы. Нарежьте лук мелкими кусочками, грибы — пластинками, чеснок измельчите. Разогрейте 2 ст. л. масла в сковороде, слегка подрумяньте шампиньоны и переложите их на тарелку. Обжарьте лук. Добавьте ещё ложку масла в сковороду, обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте чеснок и помешивайте ещё 30 секунд. Приготовьте соус. Выложите в сковороду тыквенное пюре, перемешайте 1-2 минуты. Влейте подогретые сливки, добавьте соль, перец и хлопья красного перца, готовьте ещё 4-5 минут. Смешайте ингредиенты. Добавьте пасту и грибы в сковороду, перемешайте и прогрейте ещё 2-3 минуты. Если соус слишком густой, влейте немного воды от варки. Подача. Посыпьте пасту натёртым пармезаном и свежей зеленью.

Уточнения

Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.



