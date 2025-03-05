Как приготовить пасту с тыквенным соусом — ресторанный вкус дома
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Тыквенный соус со сливками делает это блюдо нежным и ароматным, а жареные шампиньоны добавляют пикантность. Такая паста идеально подходит для осени, но её вкус радует в любое время года.
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Паста с помидорами
Ингредиенты (на 4 порции)
- Очищенная тыква — 400 г
- Растительное масло — 3 ст. л. + немного для тыквы
- Паста — 250 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Шампиньоны — 200-250 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливки (20% и выше) — 100-150 мл
- Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
- Хлопья красного перца — по вкусу
- Пармезан или другой сыр — 30-50 г
- Зелень (петрушка, базилик) — несколько веточек
Приготовление
- Запеките тыкву. Нарежьте её средними кусочками, выложите на пергамент, сбрызните маслом и запекайте 30 минут при 180 °C до мягкости.
- Приготовьте пюре. Достаньте тыкву, переложите в миску и измельчите погружным блендером.
- Сварите пасту. Варите её по инструкции на упаковке, слейте воду, но оставьте немного жидкости для соуса.
- Обжарьте грибы. Нарежьте лук мелкими кусочками, грибы — пластинками, чеснок измельчите. Разогрейте 2 ст. л. масла в сковороде, слегка подрумяньте шампиньоны и переложите их на тарелку.
- Обжарьте лук. Добавьте ещё ложку масла в сковороду, обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте чеснок и помешивайте ещё 30 секунд.
- Приготовьте соус. Выложите в сковороду тыквенное пюре, перемешайте 1-2 минуты. Влейте подогретые сливки, добавьте соль, перец и хлопья красного перца, готовьте ещё 4-5 минут.
- Смешайте ингредиенты. Добавьте пасту и грибы в сковороду, перемешайте и прогрейте ещё 2-3 минуты. Если соус слишком густой, влейте немного воды от варки.
- Подача. Посыпьте пасту натёртым пармезаном и свежей зеленью.
Уточнения
Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру