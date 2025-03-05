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Как приготовить пасту с тыквенным соусом — ресторанный вкус дома

2:14
Еда

Тыквенный соус со сливками делает это блюдо нежным и ароматным, а жареные шампиньоны добавляют пикантность. Такая паста идеально подходит для осени, но её вкус радует в любое время года.

Паста с помидорами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Паста с помидорами

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Очищенная тыква — 400 г
  • Растительное масло — 3 ст. л. + немного для тыквы
  • Паста — 250 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Шампиньоны — 200-250 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливки (20% и выше) — 100-150 мл
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
  • Хлопья красного перца — по вкусу
  • Пармезан или другой сыр — 30-50 г
  • Зелень (петрушка, базилик) — несколько веточек

Приготовление

  1. Запеките тыкву. Нарежьте её средними кусочками, выложите на пергамент, сбрызните маслом и запекайте 30 минут при 180 °C до мягкости.
  2. Приготовьте пюре. Достаньте тыкву, переложите в миску и измельчите погружным блендером.
  3. Сварите пасту. Варите её по инструкции на упаковке, слейте воду, но оставьте немного жидкости для соуса.
  4. Обжарьте грибы. Нарежьте лук мелкими кусочками, грибы — пластинками, чеснок измельчите. Разогрейте 2 ст. л. масла в сковороде, слегка подрумяньте шампиньоны и переложите их на тарелку.
  5. Обжарьте лук. Добавьте ещё ложку масла в сковороду, обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте чеснок и помешивайте ещё 30 секунд.
  6. Приготовьте соус. Выложите в сковороду тыквенное пюре, перемешайте 1-2 минуты. Влейте подогретые сливки, добавьте соль, перец и хлопья красного перца, готовьте ещё 4-5 минут.
  7. Смешайте ингредиенты. Добавьте пасту и грибы в сковороду, перемешайте и прогрейте ещё 2-3 минуты. Если соус слишком густой, влейте немного воды от варки.
  8. Подача. Посыпьте пасту натёртым пармезаном и свежей зеленью.

Уточнения

Паста  изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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