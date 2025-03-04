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Забудьте про бутерброды — теперь на завтрак только риет

2:11
Еда

Риет — это не паштет, а более грубая и текстурная закуска, где кусочки рыбы остаются разборчивыми. Готовится он невероятно быстро, но перед подачей ему нужно немного "отдохнуть" в холодильнике, чтобы вкусы успели раскрыться. Этот риет идеально подходит для завтраков, перекусов и праздничных закусок — просто намазывайте его на хрустящий хлеб или используйте в качестве начинки для тарталеток!

Брускетта
Фото: commons.wikimedia.org by Lima Pix, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брускетта

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Консервированный тунец — 350 г
  • Лук-шалот — 1 шт.
  • Свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 50 мл
  • Греческий йогурт или сметана — 80 г
  • Соль, перец — по вкусу

Дополнительно (по желанию):

  • Зелёный лук, петрушка или укроп — по вкусу (примерно по 2 ст. л.)

Приготовлени

  1. Подготовьте тунец. Слейте лишнюю жидкость из банки и разомните рыбу вилкой. Не старайтесь делать её слишком однородной — небольшие кусочки добавят текстуры.
  2. Нарежьте лук и зелень. Лук-шалот измельчите как можно мельче, чтобы он не перебивал вкус рыбы. Зелень можно нарезать мелко или оставить немного крупнее, если хотите выразительный вкус.
  3. Смешайте ингредиенты. Добавьте к тунцу нарезанный лук, зелень, лимонный сок, оливковое масло и йогурт (или сметану). Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  4. Дайте настояться. Переложите риет в контейнер или накройте миску пищевой плёнкой. Отправьте в холодильник минимум на 1,5-2 часа, чтобы вкус стал насыщеннее.

Как подавать риет

Этот риет из тунца — настоящая находка для любителей быстрых закусок. Подавать его можно так:

  • Намазать на подсушенный багет или цельнозерновые тосты.
  • Использовать как начинку для тарталеток или круассанов.
  • Добавить в сэндвичи или рулеты из лаваша.
  • Подать вместе с овощными палочками в качестве дипа.

Уточнения

Рие́т — характерный для французской кухни метод приготовления мяса, похожий на паштет. От последнего отличается более крупным фрагментированием продукта и, соответственно, более грубой, волокнистой консистенцией. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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