Ваш поке на киноа лучше, чем в ресторане — правда
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Если заменить рис на киноа, поке становится ещё легче и полезнее. В этом рецепте свежая рыба, пикантный соус и нежный авокадо создают идеальный баланс вкусов.
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поке
Ингредиенты (на 4 порции)
- Киноа — 100-120 г
- Лайм — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Имбирь — небольшой кусочек
- Соевый соус — 60 мл
- Рисовый уксус — 1 ст. л.
- Кунжутное масло — 1 ч. л.
- Слабосолёная красная рыба — 450 г
- Майонез — 3 ст. л.
- Шрирача — 3 ч. л.
- Авокадо — 2 шт.
- Фета — 300-350 г
- Помидоры черри — 100-150 г
- Кунжут — по вкусу
Приготовление
- Подготовьте киноа. Отварите его 15 минут, оставьте под крышкой на 5 минут и остудите.
- Сделайте маринад. Выжмите чайную ложку сока лайма, натрите имбирь, измельчите чеснок. Смешайте с соевым соусом, уксусом и кунжутным маслом.
- Замаринуйте рыбу. Нарежьте её кубиками, залейте половиной маринада и оставьте.
- Добавьте вкус киноа. Смешайте оставшийся маринад с остывшей крупой.
- Приготовьте соус. Смешайте майонез, шрирачу и немного сока лайма.
- Нарежьте остальные ингредиенты. Авокадо и фету — кубиками, черри — пополам.
- Соберите поке. Разложите киноа в миски, добавьте рыбу, овощи и сыр. Посыпьте кунжутом, подавайте с соусом.
Уточнения
Кино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру