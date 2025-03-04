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Ваш поке на киноа лучше, чем в ресторане — правда

1:42
Еда

Если заменить рис на киноа, поке становится ещё легче и полезнее. В этом рецепте свежая рыба, пикантный соус и нежный авокадо создают идеальный баланс вкусов.

поке
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
поке

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Киноа — 100-120 г
  • Лайм — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Имбирь — небольшой кусочек
  • Соевый соус — 60 мл
  • Рисовый уксус — 1 ст. л.
  • Кунжутное масло — 1 ч. л.
  • Слабосолёная красная рыба — 450 г
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Шрирача — 3 ч. л.
  • Авокадо — 2 шт.
  • Фета — 300-350 г
  • Помидоры черри — 100-150 г
  • Кунжут — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте киноа. Отварите его 15 минут, оставьте под крышкой на 5 минут и остудите.
  2. Сделайте маринад. Выжмите чайную ложку сока лайма, натрите имбирь, измельчите чеснок. Смешайте с соевым соусом, уксусом и кунжутным маслом.
  3. Замаринуйте рыбу. Нарежьте её кубиками, залейте половиной маринада и оставьте.
  4. Добавьте вкус киноа. Смешайте оставшийся маринад с остывшей крупой.
  5. Приготовьте соус. Смешайте майонез, шрирачу и немного сока лайма.
  6. Нарежьте остальные ингредиенты. Авокадо и фету — кубиками, черри — пополам.
  7. Соберите поке. Разложите киноа в миски, добавьте рыбу, овощи и сыр. Посыпьте кунжутом, подавайте с соусом.

Уточнения

Кино́а  — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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