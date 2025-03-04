Ваш поке на киноа лучше, чем в ресторане — правда

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Если заменить рис на киноа, поке становится ещё легче и полезнее. В этом рецепте свежая рыба, пикантный соус и нежный авокадо создают идеальный баланс вкусов.

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Ингредиенты (на 4 порции)

Киноа — 100-120 г

Лайм — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Имбирь — небольшой кусочек

Соевый соус — 60 мл

Рисовый уксус — 1 ст. л.

Кунжутное масло — 1 ч. л.

Слабосолёная красная рыба — 450 г

Майонез — 3 ст. л.

Шрирача — 3 ч. л.

Авокадо — 2 шт.

Фета — 300-350 г

Помидоры черри — 100-150 г

Кунжут — по вкусу

Приготовление

Подготовьте киноа. Отварите его 15 минут, оставьте под крышкой на 5 минут и остудите. Сделайте маринад. Выжмите чайную ложку сока лайма, натрите имбирь, измельчите чеснок. Смешайте с соевым соусом, уксусом и кунжутным маслом. Замаринуйте рыбу. Нарежьте её кубиками, залейте половиной маринада и оставьте. Добавьте вкус киноа. Смешайте оставшийся маринад с остывшей крупой. Приготовьте соус. Смешайте майонез, шрирачу и немного сока лайма. Нарежьте остальные ингредиенты. Авокадо и фету — кубиками, черри — пополам. Соберите поке. Разложите киноа в миски, добавьте рыбу, овощи и сыр. Посыпьте кунжутом, подавайте с соусом.

Уточнения

Кино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.



