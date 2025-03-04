Варите бульон 2 часа, но он всё равно невкусный? Проверьте, что пошло не так

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощной бульон — основа для легких супов, соусов и ризотто. Но как приготовить его так, чтобы вкус был насыщенным, а цвет — прозрачным? Бренд-шеф Степан Алехин поделился простыми, но важными секретами.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain бульон

Какие овощи подойдут для бульона

В ресторанах для приготовления используют остатки овощей: обрезки сельдерея, моркови, лука, зелени. Однако не все продукты подходят. Например, баклажан добавлять не стоит — он придаст горечь.

В домашних условиях достаточно трёх базовых ингредиентов:

Лук — даёт глубину вкуса.

Морковь — добавляет сладость.

Чеснок — усиливает аромат.

Как приготовить бульон правильно

Обжарьте овощи на сухой сковороде до золотистого цвета. Это придаст насыщенный вкус. Добавьте специи: лавровый лист, душистый перец и стебли зелени. Залейте холодной водой и нагревайте медленно, не доводя до бурного кипения. Варите 2-2,5 часа на медленном огне. Не накрывайте крышкой, чтобы бульон оставался прозрачным.

Солить или нет

В ресторанах овощной бульон не солят — это позволяет регулировать вкус готового блюда. В домашних условиях решайте сами, в зависимости от дальнейшего использования.

Уточнения

Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. Бульон является кулинарным полуфабрикатом для приготовления заправочных супов, основных блюд, соусов и заливного, а также выступает самостоятельным первым блюдом.

