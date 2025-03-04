Варите бульон 2 часа, но он всё равно невкусный? Проверьте, что пошло не так

Овощной бульон — основа для легких супов, соусов и ризотто. Но как приготовить его так, чтобы вкус был насыщенным, а цвет — прозрачным? Бренд-шеф Степан Алехин поделился простыми, но важными секретами.
В ресторанах для приготовления используют остатки овощей: обрезки сельдерея, моркови, лука, зелени. Однако не все продукты подходят. Например, баклажан добавлять не стоит — он придаст горечь.
В домашних условиях достаточно трёх базовых ингредиентов:
В ресторанах овощной бульон не солят — это позволяет регулировать вкус готового блюда. В домашних условиях решайте сами, в зависимости от дальнейшего использования.
Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. Бульон является кулинарным полуфабрикатом для приготовления заправочных супов, основных блюд, соусов и заливного, а также выступает самостоятельным первым блюдом.
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