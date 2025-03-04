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Бабушкины котлеты на новый лад — меньше усилий, больше вкуса

1:30
Еда

Эти сытные картофельные котлеты — отличный вариант для ужина или перекуса. Они получаются с хрустящей корочкой и мягкой, ароматной начинкой. Грецкие орехи добавляют интересную текстуру, а чеснок и лук — приятную пикантность. Готовятся просто, а съедаются мгновенно!

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты:

  • Картофель — 5 шт.
  • Рис — 0,5 стакана
  • Грецкие орехи — 0,5 стакана
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Панировочные сухари — для обвалки
  • Растительное масло — для жарки

Как приготовить:

  1. Отварите картофель в мундире, дайте ему слегка остыть, очистите.
  2. Отдельно отварите рис до готовности.
  3. Грецкие орехи очистите и слегка подсушите на сковороде или в духовке.
  4. Через мясорубку пропустите картофель, рис, орехи, чеснок и лук.
  5. В полученную массу добавьте яйца, соль, перец и тщательно перемешайте.
  6. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях.
  7. Обжаривайте на разогретом растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

Готовые котлетки можно подавать со сметаной, свежими овощами или любимым соусом. Они вкусны как горячими, так и холодными!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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