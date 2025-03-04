Бабушкины котлеты на новый лад — меньше усилий, больше вкуса

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти сытные картофельные котлеты — отличный вариант для ужина или перекуса. Они получаются с хрустящей корочкой и мягкой, ароматной начинкой. Грецкие орехи добавляют интересную текстуру, а чеснок и лук — приятную пикантность. Готовятся просто, а съедаются мгновенно!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты:

Картофель — 5 шт.

Рис — 0,5 стакана

Грецкие орехи — 0,5 стакана

Чеснок — 2-3 зубчика

Репчатый лук — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Панировочные сухари — для обвалки

Растительное масло — для жарки

Как приготовить:

Отварите картофель в мундире, дайте ему слегка остыть, очистите. Отдельно отварите рис до готовности. Грецкие орехи очистите и слегка подсушите на сковороде или в духовке. Через мясорубку пропустите картофель, рис, орехи, чеснок и лук. В полученную массу добавьте яйца, соль, перец и тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях. Обжаривайте на разогретом растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

Готовые котлетки можно подавать со сметаной, свежими овощами или любимым соусом. Они вкусны как горячими, так и холодными!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

