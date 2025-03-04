Бабушкины котлеты на новый лад — меньше усилий, больше вкуса

Эти сытные картофельные котлеты — отличный вариант для ужина или перекуса. Они получаются с хрустящей корочкой и мягкой, ароматной начинкой. Грецкие орехи добавляют интересную текстуру, а чеснок и лук — приятную пикантность. Готовятся просто, а съедаются мгновенно!
Готовые котлетки можно подавать со сметаной, свежими овощами или любимым соусом. Они вкусны как горячими, так и холодными!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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