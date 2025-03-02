Ваши стейки страдают: этот привычный ритуал губит сочность мяса

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Уверены, что готовите стейки правильно, но они получаются жесткими, словно подошва? Возможно, вся проблема в вашей привычке…

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Не мойте мясо перед готовкой

Да, именно так! Промывая стейк под водой, вы смываете его естественные соки, из-за чего волокна становятся сухими и безжизненными. Вместо этого просто промокните мясо бумажным полотенцем — так удалится лишняя влага, но сохранится сочность.

Никогда не солите стейк заранее

Это один из главных кулинарных секретов. Соль вытягивает влагу из мяса, превращая его в сухую и безвкусную массу. Посыпьте стейк солью за две минуты до того, как отправите его на сковороду — так вы получите румяную корочку и нежную текстуру внутри.

Один переворот — залог успеха

Многие переворачивают стейк по десять раз, но это ошибка. Чтобы добиться идеальной прожарки, положите мясо на раскалённую сковороду, дайте ему подрумяниться (2-3 минуты), переверните и подождите ещё столько же. Затем снимите с огня.

Дайте мясу отдохнуть

После жарки не режьте стейк сразу! Пусть он полежит 5 минут под фольгой. Так соки равномерно распределятся, и мясо будет сочным, а не резиновым.

Роскошь без лишних затрат

Хотите, чтобы стейк был, как в ресторане? За минуту до готовности добавьте в сковороду кусочек сливочного масла и веточку розмарина. Поливайте мясо этим маслом ложкой — оно впитает потрясающий аромат. Главное, следите за огнём: масло не должно гореть, иначе получите не деликатес, а горелый кусок мяса.

Теперь вы знаете все секреты идеального стейка. Попробуйте — и больше не вернётесь к старым ошибкам!

Уточнения

Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.

