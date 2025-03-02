Этот способ варки риса перевернёт всё: добавьте ложку этого — не сможете оторваться

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1:01
Еда

Рис — это универсальный и вкусный гарнир, который идеально подходит к овощам, мясу и морепродуктам. Чтобы приготовить рассыпчатый рис, нужно соблюдать правильные пропорции воды и крупы, а также точно рассчитывать время варки.

Вареный рис
Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вареный рис

При варке риса можно добавлять различные ингредиенты, которые помогут улучшить его вкус. Например, можно использовать зелёный чай.

Для этого вскипятите воду, опустите в неё пакетик зелёного чая на 2 минуты, затем выньте его перед добавлением риса. Варите рис как обычно.

Также можно использовать листовой чай. Поместите его в специальное ситечко или марлю и опустите в кастрюлю с кипящей водой на 1-2 минуты. Затем добавьте промытый рис.

Благодаря зелёному чаю рис становится более нежным, ароматным и приобретает приятное послевкусие.

Совет: для приготовления одного стакана риса используйте два стакана воды.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения.

Ва́рка (варе́ние) — один из самых распространённых видов термической обработки пищевых продуктов путём нагревания в кипящей жидкости (например, в воде, молоке, бульоне) или в атмосфере насыщенного пара.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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