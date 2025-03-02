Этот способ варки риса перевернёт всё: добавьте ложку этого — не сможете оторваться

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис — это универсальный и вкусный гарнир, который идеально подходит к овощам, мясу и морепродуктам. Чтобы приготовить рассыпчатый рис, нужно соблюдать правильные пропорции воды и крупы, а также точно рассчитывать время варки.

Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вареный рис

При варке риса можно добавлять различные ингредиенты, которые помогут улучшить его вкус. Например, можно использовать зелёный чай.

Для этого вскипятите воду, опустите в неё пакетик зелёного чая на 2 минуты, затем выньте его перед добавлением риса. Варите рис как обычно.

Также можно использовать листовой чай. Поместите его в специальное ситечко или марлю и опустите в кастрюлю с кипящей водой на 1-2 минуты. Затем добавьте промытый рис.

Благодаря зелёному чаю рис становится более нежным, ароматным и приобретает приятное послевкусие.

Совет: для приготовления одного стакана риса используйте два стакана воды.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения.



Ва́рка (варе́ние) — один из самых распространённых видов термической обработки пищевых продуктов путём нагревания в кипящей жидкости (например, в воде, молоке, бульоне) или в атмосфере насыщенного пара.



