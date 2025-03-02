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Раскрыт секрет вечной молодости: эти продукты укрепят иммунитет и защитят от болезней

2:18
Еда

Витамин D, содержащийся в грибах, рыбе и яйцах, играет важную роль в укреплении иммунной системы. Цинк, присутствующий в мясе и бобовых, помогает сдерживать распространение вирусов, а селен, который можно найти в бразильских орехах и морепродуктах, защищает клетки от окислительных повреждений. Об этом сообщила Лилия Федулова, технолог-нутрициолог и руководитель лаборатории биологически активных веществ в Федеральном научном центре пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН.

Грецкий орех и мёд
Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грецкий орех и мёд

По словам эксперта, для поддержания здоровой иммунной функции необходима сбалансированная диета. В рационе обязательно должны быть разноцветные овощи и фрукты, богатые витамином С, бета-каротином и полифенолами. Эти питательные вещества укрепляют защитные функции слизистых оболочек и нейтрализуют свободные радикалы, которые могут повреждать клетки.

Витамин Е, содержащийся в орехах и семенах, также важен для поддержания целостности клеточных мембран. Витамин D, который можно найти в яйцах, жирной рыбе и грибах, регулирует врожденный и адаптивный иммунный ответ.

Цинк, присутствующий в мясе, тыквенных семечках и бобовых, важен для дифференцировки лимфоцитов и подавления репликации вирусов, сообщает Газета.Ru.

"Селен в бразильских орехах защищает клетки от окислительного стресса, а пробиотики в кефире, квашеной капусте и кимчи — поддерживают микробиом кишечника. Напомню, что до 70% иммунных клеток локализовано в его стенках", — рассказала Федулова.

Для нормального функционирования иммунной системы важны аминокислоты. Аргинин, который можно найти в мясе, рыбе и бобовых, участвует в синтезе оксида азота, регулирующего активность макрофагов и Т-лимфоцитов. Глутамин, содержащийся в птице, яйцах и капусте, является основным источником энергии для энтероцитов — клеток эпителия кишечника. Цистеин, который можно найти в твороге, брокколи и чесноке, помогает нейтрализовать патогены.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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