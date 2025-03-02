Раскрыт секрет вечной молодости: эти продукты укрепят иммунитет и защитят от болезней

Витамин D, содержащийся в грибах, рыбе и яйцах, играет важную роль в укреплении иммунной системы. Цинк, присутствующий в мясе и бобовых, помогает сдерживать распространение вирусов, а селен, который можно найти в бразильских орехах и морепродуктах, защищает клетки от окислительных повреждений. Об этом сообщила Лилия Федулова, технолог-нутрициолог и руководитель лаборатории биологически активных веществ в Федеральном научном центре пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН.
По словам эксперта, для поддержания здоровой иммунной функции необходима сбалансированная диета. В рационе обязательно должны быть разноцветные овощи и фрукты, богатые витамином С, бета-каротином и полифенолами. Эти питательные вещества укрепляют защитные функции слизистых оболочек и нейтрализуют свободные радикалы, которые могут повреждать клетки.
Витамин Е, содержащийся в орехах и семенах, также важен для поддержания целостности клеточных мембран. Витамин D, который можно найти в яйцах, жирной рыбе и грибах, регулирует врожденный и адаптивный иммунный ответ.
Цинк, присутствующий в мясе, тыквенных семечках и бобовых, важен для дифференцировки лимфоцитов и подавления репликации вирусов, сообщает Газета.Ru.
"Селен в бразильских орехах защищает клетки от окислительного стресса, а пробиотики в кефире, квашеной капусте и кимчи — поддерживают микробиом кишечника. Напомню, что до 70% иммунных клеток локализовано в его стенках", — рассказала Федулова.
Для нормального функционирования иммунной системы важны аминокислоты. Аргинин, который можно найти в мясе, рыбе и бобовых, участвует в синтезе оксида азота, регулирующего активность макрофагов и Т-лимфоцитов. Глутамин, содержащийся в птице, яйцах и капусте, является основным источником энергии для энтероцитов — клеток эпителия кишечника. Цистеин, который можно найти в твороге, брокколи и чесноке, помогает нейтрализовать патогены.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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