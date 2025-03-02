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Забудьте о прилипании: идеальная сковорода и еще 5 секретов безупречных блинов

2:53
Еда

Для приготовления идеальных домашних блинов необходимо не только найти проверенный рецепт, но и тщательно соблюдать все нюансы при замешивании теста и жарке. Екатерина Орешникова, кулинар с сервиса "Профи.ру", поделилась своими секретами.

Блины
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara
Блины

Вот классический рецепт, которым поделилась эксперт: тщательно смешайте 4 яйца, 3 столовые ложки сахара, щепотку соли, литр молока и примерно 500 грамм муки. Затем добавьте 150 грамм растопленного сливочного масла. В отдельной емкости соедините пол чайной ложки соды с ложкой лимонной кислоты и залейте стаканом кипятка. Полученную смесь влейте в тесто и тщательно перемешайте. После этого можно приступать к жарке.

Казалось бы, всё просто, но есть несколько тонкостей, которые стоит учитывать, подчеркнула кулинар.

  1. Во-первых, важно соблюдать порядок действий. Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до получения пышной массы. Затем постепенно влейте молоко, продолжая взбивание. Муку обязательно просейте через сито, чтобы избежать комочков и насытить ее кислородом. Добавляйте муку в жидкую смесь, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комки.
  2. Не менее важно добиться правильной консистенции теста. Оно должно быть достаточно жидким, чтобы равномерно растекаться по сковороде, но не слишком водянистым. Идеальная консистенция напоминает густые сливки.
  3. После замешивания дайте тесту настояться около 30 минут. Это позволит клейковине в муке набухнуть, и блины станут более мягкими и эластичными.
  4. При жарке блинов также есть несколько важных моментов. Используйте чугунную или специальную блинную сковороду с антипригарным покрытием. Хорошо разогрейте ее и смажьте небольшим количеством растительного масла.
  5. Наливайте тесто половником, распределяя его тонким слоем по всей поверхности сковороды. Поворачивайте сковороду, чтобы тесто равномерно распределилось. Обжаривайте каждый блин с одной стороны до золотистого цвета (примерно 1-2 минуты), затем переверните и жарьте еще минуту с другой стороны.
  6. Готовые блины складывайте стопкой, предварительно смазывая их маслом. Так они останутся мягкими, пишет Газета.Ru.

Блины можно подавать как самостоятельное блюдо с медом, вареньем или сгущенкой. Однако многие предпочитают добавлять начинки: творог с изюмом, яблоки с корицей, вишню, шоколадную пасту, грибы с луком, курицу с сыром, красную рыбу или ветчину с сыром. Не бойтесь экспериментировать, советует эксперт.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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