Забудьте о прилипании: идеальная сковорода и еще 5 секретов безупречных блинов

Для приготовления идеальных домашних блинов необходимо не только найти проверенный рецепт, но и тщательно соблюдать все нюансы при замешивании теста и жарке. Екатерина Орешникова, кулинар с сервиса "Профи.ру", поделилась своими секретами.
Вот классический рецепт, которым поделилась эксперт: тщательно смешайте 4 яйца, 3 столовые ложки сахара, щепотку соли, литр молока и примерно 500 грамм муки. Затем добавьте 150 грамм растопленного сливочного масла. В отдельной емкости соедините пол чайной ложки соды с ложкой лимонной кислоты и залейте стаканом кипятка. Полученную смесь влейте в тесто и тщательно перемешайте. После этого можно приступать к жарке.
Казалось бы, всё просто, но есть несколько тонкостей, которые стоит учитывать, подчеркнула кулинар.
Блины можно подавать как самостоятельное блюдо с медом, вареньем или сгущенкой. Однако многие предпочитают добавлять начинки: творог с изюмом, яблоки с корицей, вишню, шоколадную пасту, грибы с луком, курицу с сыром, красную рыбу или ветчину с сыром. Не бойтесь экспериментировать, советует эксперт.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
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