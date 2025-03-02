Шоколадный восторг за 5 минут: этот крем сведёт с ума любого сладкоежку

К сожалению, многие рецепты десертов требуют сложных в приготовлении кремов. Мы хотим предложить вам простой и быстрый вариант, с которым справится даже неопытная хозяйка.
Крем "Мягкий шоколад" можно приготовить всего за 5 минут. Все необходимые ингредиенты, вероятно, уже есть у вас дома.
Ингредиенты:
Приготовление:
Используйте для украшения тортов и десертов. Если планируете пропитывать коржи, лучше использовать горячий крем, так как после остывания он станет более густым.
Приятного аппетита!
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
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