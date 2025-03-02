Шоколадный восторг за 5 минут: этот крем сведёт с ума любого сладкоежку

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

К сожалению, многие рецепты десертов требуют сложных в приготовлении кремов. Мы хотим предложить вам простой и быстрый вариант, с которым справится даже неопытная хозяйка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный крем

Крем "Мягкий шоколад" можно приготовить всего за 5 минут. Все необходимые ингредиенты, вероятно, уже есть у вас дома.

Ингредиенты:

Молоко — 400 мл;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 100 г;

Мука — 40 г;

Шоколадный плавленый сыр — 60 г.

Приготовление:

Налейте молоко в кастрюлю с толстым дном и поставьте на средний огонь. Взбейте яйца, муку и сахар до однородной массы. Если смесь слишком густая, добавьте немного холодного молока. Непрерывно помешивая, постепенно влейте яичную смесь в горячее молоко. Доведите до загустения и снимите с огня. Добавьте шоколадный плавленый сыр и тщательно перемешайте. Остудите крем под крышкой.

Используйте для украшения тортов и десертов. Если планируете пропитывать коржи, лучше использовать горячий крем, так как после остывания он станет более густым.

Приятного аппетита!

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.





Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.



