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Шоколадный восторг за 5 минут: этот крем сведёт с ума любого сладкоежку

1:15
Еда

К сожалению, многие рецепты десертов требуют сложных в приготовлении кремов. Мы хотим предложить вам простой и быстрый вариант, с которым справится даже неопытная хозяйка.

Шоколадный крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный крем

Крем "Мягкий шоколад" можно приготовить всего за 5 минут. Все необходимые ингредиенты, вероятно, уже есть у вас дома.

Ингредиенты:

  • Молоко — 400 мл;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 100 г;
  • Мука — 40 г;
  • Шоколадный плавленый сыр — 60 г.

Приготовление:

  1. Налейте молоко в кастрюлю с толстым дном и поставьте на средний огонь.
  2. Взбейте яйца, муку и сахар до однородной массы. Если смесь слишком густая, добавьте немного холодного молока.
  3. Непрерывно помешивая, постепенно влейте яичную смесь в горячее молоко. Доведите до загустения и снимите с огня.
  4. Добавьте шоколадный плавленый сыр и тщательно перемешайте.
  5. Остудите крем под крышкой.

Используйте для украшения тортов и десертов. Если планируете пропитывать коржи, лучше использовать горячий крем, так как после остывания он станет более густым.
Приятного аппетита!

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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