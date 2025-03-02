Ароматный сырный суп с гренками: идеальное блюдо для прохладной погоды, семье понравится!

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

В прохладные и дождливые весенние дни хочется чего-то тёплого и аппетитного. Мы предлагаем приготовить ароматный сырный суп по-французски, который поднимет настроение и согреет в любой день. Этот суп готовится быстро и просто, а его насыщенный вкус порадует всю семью.

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сырный суп

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г.

Картофель — 400 г.

Плавленый сыр — 200 г.

Морковь — 150 г.

Лук — 150 г.

Сливочное масло — 30 г.

Лавровый лист — 2 шт.

Гренки — 80 г.

Шампиньоны (по желанию), черный перец, соль, зелень и специи — по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте бульон из куриного филе, добавив соль, перец и лавровый лист. Варите 15-20 минут, затем достаньте мясо. Пока варится бульон, нарежьте овощи кубиками, а мясо — небольшими кусочками. Плавленый сыр также нарежьте кубиками. Через 5-7 минут после закипания бульона добавьте картофель и нарезанные шампиньоны. Обжарьте морковь и лук на сливочном масле до золотистого цвета и добавьте их в суп. Верните в суп нарезанное мясо, а через 4 минуты добавьте плавленый сыр. Когда сыр полностью расплавится, снимите суп с огня. Подавайте суп, украсив свежей зеленью и гренками.

Уточнения

Сы́рный суп — питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр.



Гре́нки́ гренки-сухарики, крутоны (фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения.

