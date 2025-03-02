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Ароматный сырный суп с гренками: идеальное блюдо для прохладной погоды, семье понравится!

1:29
Еда

В прохладные и дождливые весенние дни хочется чего-то тёплого и аппетитного. Мы предлагаем приготовить ароматный сырный суп по-французски, который поднимет настроение и согреет в любой день. Этот суп готовится быстро и просто, а его насыщенный вкус порадует всю семью.

Сырный суп
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сырный суп

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 500 г.
  • Картофель — 400 г.
  • Плавленый сыр — 200 г.
  • Морковь — 150 г.
  • Лук — 150 г.
  • Сливочное масло — 30 г.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Гренки — 80 г.
  • Шампиньоны (по желанию), черный перец, соль, зелень и специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Приготовьте бульон из куриного филе, добавив соль, перец и лавровый лист. Варите 15-20 минут, затем достаньте мясо.
  2. Пока варится бульон, нарежьте овощи кубиками, а мясо — небольшими кусочками. Плавленый сыр также нарежьте кубиками.
  3. Через 5-7 минут после закипания бульона добавьте картофель и нарезанные шампиньоны.
  4. Обжарьте морковь и лук на сливочном масле до золотистого цвета и добавьте их в суп.
  5. Верните в суп нарезанное мясо, а через 4 минуты добавьте плавленый сыр. Когда сыр полностью расплавится, снимите суп с огня.
  6. Подавайте суп, украсив свежей зеленью и гренками.

Уточнения

Сы́рный суп — питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр.

Гре́нки́ гренки-сухарики, крутоны (фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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