Ароматный сырный суп с гренками: идеальное блюдо для прохладной погоды, семье понравится!

В прохладные и дождливые весенние дни хочется чего-то тёплого и аппетитного. Мы предлагаем приготовить ароматный сырный суп по-французски, который поднимет настроение и согреет в любой день. Этот суп готовится быстро и просто, а его насыщенный вкус порадует всю семью.
Ингредиенты:
Приготовление:
Сы́рный суп — питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр.
Гре́нки́ гренки-сухарики, крутоны (фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения.
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