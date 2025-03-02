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Закуска, о которой вы мечтали: секреты запекания бри и камамбера

1:23
Еда

Если вы планируете праздничный ужин с вином, не забудьте запечь сыр в духовке. Вот как правильно сделать эту изысканную закуску.

Камамбер
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Камамбер

Запеченный бри или камамбер отлично сочетаются с орехами, брускеттами и свежими фруктами. Их можно "макать" в тягучий сыр, как в фондю. Но, чтобы угощение получилось по-настоящему успешным, нужно придерживаться нескольких правил — иначе оно может не стать достаточно кремовым или быстро затвердеть после выхода на стол.

Эксперты Daily Meal советуют перед запеканием сделать легкие надрезы на корочке сыра. По желанию, добавьте ароматные травы и немного масла — важно, чтобы они не заглушили сливочный вкус. Поместите сыр в духовку при температуре 170°C на 8 минут. За это время он слегка размягчится, но не полностью расплавится. Если хотите получить почти жидкий "соус", запекайте сыр около 20-25 минут.

Некоторые предпочитают оборачивать сыр в слоеное тесто, в этом случае время запекания составит 35 минут.

Также можно приготовить закуску без духовки, используя чугунную сковороду. Всего 10 минут на среднем огне — и ваше идеальное дополнение к бокалу белого или красного вина готово.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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