Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите, чтобы кошка была спокойной? Тогда избегайте этих ошибок
Марки автомобилей, которые лидируют по числу нетрезвых водителей
Больше не тайна: книга Шепелева о Жанне Фриске теперь доступна всем
Манная каша без комочков: секрет, который знают только опытные хозяйки
Это средство уничтожает тараканов за ночь — проверьте сами
Подкормка для цветущих растений, которая даёт быстрый результат
Стремитесь к идеальным ногам? Разберитесь, что эффективнее: приседания или становая тяга
Цены на яйца в США бьют рекорды — производителям товаров для творчества это на руку
Не подноси это к морде питомца: скрытые враги в поилках и кормушках

Забудьте про мясо и яйца: вот где настоящий источник белка и кальция

1:07
Еда

Белок является важным нутриентом, необходимым для нормального функционирования всех систем организма. Обычно его получают из мяса или яиц, но существует и другой ценный источник.

сыр
Фото: freepik is licensed under public domain
сыр

По информации экспертов издания Health Digest, в сыре чеддер содержится больше белка, чем в яйцах (более 25 г белка на 100 г продукта). Хотя белок присутствует и в других видах сыра, чеддер — самый доступный из них.

Кроме того, сыр является отличным источником кальция, витаминов А и К, а также железа. Исследования показывают, что умеренное потребление чеддера не повышает уровень "плохого" холестерина, способствует здоровью полости рта за счет поддержания уровня pH и даже улучшает качество сна.

Еще одним его полезным свойством является универсальность. Чеддер отлично подходит для множества блюд: от горячих до холодных, сладких и соленых. Вы можете смело экспериментировать с различными кулинарными идеями.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Виной Джигурда и не только: косметолог объяснила, почему Марина Анисина резко постарела
Шоу-бизнес
Виной Джигурда и не только: косметолог объяснила, почему Марина Анисина резко постарела Аудио 
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Советы
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом? Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Страшная цена войны: ради чего Зеленский уничтожает Украину и украинцев Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Последние материалы
Хотите, чтобы кошка была спокойной? Тогда избегайте этих ошибок
Страшная цена войны: ради чего Зеленский уничтожает Украину и украинцев
Марки автомобилей, которые лидируют по числу нетрезвых водителей
Больше не тайна: книга Шепелева о Жанне Фриске теперь доступна всем
Манная каша без комочков: секрет, который знают только опытные хозяйки
Забудьте про мясо и яйца: вот где настоящий источник белка и кальция
Это средство уничтожает тараканов за ночь — проверьте сами
Подкормка для цветущих растений, которая даёт быстрый результат
Стремитесь к идеальным ногам? Разберитесь, что эффективнее: приседания или становая тяга
Цены на яйца в США бьют рекорды — производителям товаров для творчества это на руку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.