Забудьте про мясо и яйца: вот где настоящий источник белка и кальция

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Белок является важным нутриентом, необходимым для нормального функционирования всех систем организма. Обычно его получают из мяса или яиц, но существует и другой ценный источник.

Фото: freepik is licensed under public domain сыр

По информации экспертов издания Health Digest, в сыре чеддер содержится больше белка, чем в яйцах (более 25 г белка на 100 г продукта). Хотя белок присутствует и в других видах сыра, чеддер — самый доступный из них.

Кроме того, сыр является отличным источником кальция, витаминов А и К, а также железа. Исследования показывают, что умеренное потребление чеддера не повышает уровень "плохого" холестерина, способствует здоровью полости рта за счет поддержания уровня pH и даже улучшает качество сна.

Еще одним его полезным свойством является универсальность. Чеддер отлично подходит для множества блюд: от горячих до холодных, сладких и соленых. Вы можете смело экспериментировать с различными кулинарными идеями.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

