Ваш ключ к весеннему преображению: 5 вкусных рецептов суперфудов, которые изменят вашу жизнь

3:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Весной многие люди уделяют больше внимания своему здоровью и правильному питанию, что способствует росту популярности суперфудов. Эти продукты богаты питательными веществами, витаминами, минералами и антиоксидантами. Однако важно помнить, что не существует универсальной "волшебной таблетки" для здоровья. Сбалансированное питание и умеренность в еде остаются ключевыми факторами для поддержания хорошего самочувствия, как отметил Артем Опальницкий, тренер DDX Fitness и нутрициолог.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Намазка

Эксперт предложил пять примеров суперфудов, которые легко приготовить и которые могут стать отличным дополнением к вашему рациону.

1. Чиа-пудинг с ягодами

Ингредиенты:

3 столовые ложки семян чиа,

1 стакан миндального молока,

1/2 стакана ягод (малина, голубика, клубника).

Приготовление: Смешайте семена чиа с миндальным молоком и оставьте на ночь в холодильнике. Утром пудинг загустеет, и его можно будет дополнить свежими ягодами. Это питательное блюдо насытит организм витаминами, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

2. Авокадо-тост. Авокадо богато полезными жирами и помогает поддерживать уровень энергии в течение дня. Оно содержит больше омега-3 кислот, чем жирная соленая рыба. Регулярное употребление авокадо способствует нормализации водно-солевого баланса и повышению стрессоустойчивости.

Состав:

1 авокадо,

2 кусочка цельнозернового хлеба,

соль,

перец,

лимонный сок.

Приготовление: Разомните авокадо вилкой, добавьте щепотку соли, перца и несколько капель лимонного сока. Нанесите массу на поджаренный хлеб.

3. Смузи из капусты кале. Этот яркий напиток не только освежает, но и насыщает организм витаминами и антиоксидантами.

Состав:

Капуста кале,

банан,

яблоко,

миндальное молоко.

Приготовление: Все ингредиенты поместите в блендер и взбейте до однородной консистенции. Получится полезный смузи, который придаст энергии на весь день.

4. Киноа-салат. Киноа — один из самых полезных суперфудов. Эта крупа богата белком, железом, цинком, фосфором и кальцием. Она поддерживает здоровье сердца, суставов, сосудов и фигуры, способствуя молодости и бодрости. Идеально подходит для спортсменов, студентов и людей с непереносимостью глютена.

Состав:

1 стакан киноа (приготовленной),

1 огурец,

2 помидора,

1 авокадо,

2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление: Нарежьте овощи и смешайте их с киноа. Добавьте оливковое масло, соль, перец и перемешайте. Такой салат сытный и идеально подходит для обеда.

5. Энергетические шарики из фиников и кэроба. Сладкий и здоровый перекус. Порошок кэроб — популярный заменитель какао и шоколада, содержащий витамин Е, витамин РР и витамины группы В. Этот десерт добавит энергии и поможет справиться с весенним авитаминозом.

Состав:

1 стакан фиников,

1/2 стакана орехов (миндаль, грецкие),

2 столовые ложки кэроба.

Приготовление: Измельчите финики и орехи в блендере, добавьте кэроб и сформируйте небольшие шарики. Храните их в холодильнике.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.





Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.



Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

