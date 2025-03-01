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Ваш ключ к весеннему преображению: 5 вкусных рецептов суперфудов, которые изменят вашу жизнь

3:46
Еда

Весной многие люди уделяют больше внимания своему здоровью и правильному питанию, что способствует росту популярности суперфудов. Эти продукты богаты питательными веществами, витаминами, минералами и антиоксидантами. Однако важно помнить, что не существует универсальной "волшебной таблетки" для здоровья. Сбалансированное питание и умеренность в еде остаются ключевыми факторами для поддержания хорошего самочувствия, как отметил Артем Опальницкий, тренер DDX Fitness и нутрициолог.

Намазка
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Намазка

Эксперт предложил пять примеров суперфудов, которые легко приготовить и которые могут стать отличным дополнением к вашему рациону.

1. Чиа-пудинг с ягодами

Ингредиенты:

  • 3 столовые ложки семян чиа,
  • 1 стакан миндального молока,
  • 1/2 стакана ягод (малина, голубика, клубника).

Приготовление: Смешайте семена чиа с миндальным молоком и оставьте на ночь в холодильнике. Утром пудинг загустеет, и его можно будет дополнить свежими ягодами. Это питательное блюдо насытит организм витаминами, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

2. Авокадо-тост. Авокадо богато полезными жирами и помогает поддерживать уровень энергии в течение дня. Оно содержит больше омега-3 кислот, чем жирная соленая рыба. Регулярное употребление авокадо способствует нормализации водно-солевого баланса и повышению стрессоустойчивости.

Состав:

  • 1 авокадо,
  • 2 кусочка цельнозернового хлеба,
  • соль,
  • перец,
  • лимонный сок.

Приготовление: Разомните авокадо вилкой, добавьте щепотку соли, перца и несколько капель лимонного сока. Нанесите массу на поджаренный хлеб.

3. Смузи из капусты кале. Этот яркий напиток не только освежает, но и насыщает организм витаминами и антиоксидантами.

Состав:

  • Капуста кале,
  • банан,
  • яблоко,
  • миндальное молоко.

Приготовление: Все ингредиенты поместите в блендер и взбейте до однородной консистенции. Получится полезный смузи, который придаст энергии на весь день.

4. Киноа-салат. Киноа — один из самых полезных суперфудов. Эта крупа богата белком, железом, цинком, фосфором и кальцием. Она поддерживает здоровье сердца, суставов, сосудов и фигуры, способствуя молодости и бодрости. Идеально подходит для спортсменов, студентов и людей с непереносимостью глютена.

Состав:

  • 1 стакан киноа (приготовленной),
  • 1 огурец,
  • 2 помидора,
  • 1 авокадо,
  • 2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление: Нарежьте овощи и смешайте их с киноа. Добавьте оливковое масло, соль, перец и перемешайте. Такой салат сытный и идеально подходит для обеда.

5. Энергетические шарики из фиников и кэроба. Сладкий и здоровый перекус. Порошок кэроб — популярный заменитель какао и шоколада, содержащий витамин Е, витамин РР и витамины группы В. Этот десерт добавит энергии и поможет справиться с весенним авитаминозом.

Состав:

  • 1 стакан фиников,
  • 1/2 стакана орехов (миндаль, грецкие),
  • 2 столовые ложки кэроба.

Приготовление: Измельчите финики и орехи в блендере, добавьте кэроб и сформируйте небольшие шарики. Храните их в холодильнике.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
 

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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