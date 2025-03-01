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Забудьте о муке и сахаре: блины для тех, кто бережет фигуру

2:01
Еда

Как же Масленица без блинов? Атмосфера праздника располагает к гастрономическим удовольствиям, а вокруг столько соблазнов. Однако для тех, кто следит за фигурой, важно не поддаться искушению и выбрать полезную альтернативу.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Почему традиционные блины считаются вредными

Блины на пшеничной муке с сахаром — не лучший вариант для тех, кто хочет сохранить стройность. Они быстро усваиваются, повышая уровень сахара в крови и провоцируя переедание. Кроме того, злоупотребление такими угощениями может привести к развитию хронических заболеваний.

Но это не значит, что от блинов нужно отказываться вовсе. Достаточно заменить некоторые ингредиенты, чтобы сделать их полезнее.

Полезный рецепт: как приготовить диетические блины

Понадобится:

  • Овсяная мука: 100 г.
  • Банан: 1 шт.
  • Молоко (обычное или растительное): 150 мл.
  • Яйцо: 1 шт.
  • Разрыхлитель: &frac12 ч. л.
  • Соль: щепотка.

Приготовление

  • Возьмите спелый банан, разомните его вилкой или измельчите с помощью мясорубки до состояния пюре.
  • Добавьте молоко, яйцо и соль, тщательно перемешайте.
  • Овсяную муку можно сделать самостоятельно, перемолов хлопья в кофемолке. Смешайте ее с разрыхлителем.
  • Соедините все ингредиенты и оставьте тесто на несколько минут, чтобы оно "отдохнуло".
  • Разогрейте сковороду и выпекайте блины, как обычные.

Лучше всего подавать такие блинчики с ягодами или натуральным медом — это придаст блюду сладость без лишних калорий.

Традиционные блины могут быть калорийной бомбой, но, изменив рецепт, легко получить вкусное и полезное угощение. Такой вариант понравится не только тем, кто следит за питанием, но и всем, кто хочет разнообразить свой рацион.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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