Тыквенный бум: 10 неожиданных способов использовать любимый осенний овощ

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыквы могут добавить аромат и особую уютную атмосферу вашим блюдам. Если вы хотите добавить больше тыквы в свои рецепты, то воспользуйтесь этими кулинарными идеями.

Фото: flickr.com by VasenkaPhotography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тыква

Тыквенный суп

Это классика, но вы можете сделать ее более захватывающей, добавив специи, такие как корица и мускатный орех для уютного вкуса.

Блинчики из тыквы

Смешайте тыквенное пюре с тестом для блинов для вкусного и питательного завтрака.

Соус для пасты из тыквы

Смешайте тыкву с чесноком, сливками и сыром пармезан, чтобы получился сливочный соус для пасты.

Тыквенный смузи

Добавьте тыквенное пюре в утренний смузи для получения дополнительных витаминов и осеннего твиста.

Жареные тыквенные семечки

После вырезания тыквы не выбрасывайте семена! Обжарьте их с небольшим количеством соли или ваших любимых приправ, чтобы получить хрустящую закуску.

Ризотто с тыквой

Добавьте тыквенное пюре в ризотто, чтобы получить кремовое и красочное блюдо.

Хумус из тыквы

Смешайте тыкву с нутом, чесноком и тахини, чтобы получился уникальный тыквенный хумус.

Картофель фри из тыквы

Нарежьте тыкву на формы для жарки, приправьте и запекайте, чтобы получить более здоровую альтернативу обычному картофелю фри.

Тыквенный перец чили

Добавьте кусочки тыквы к чили для сытного и ароматного блюда.

Тыквенные десерты

Приготовьте десерты со вкусом тыквы, такие как пироги, кексы или даже мороженое.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



