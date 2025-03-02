Тыквенный бум: 10 неожиданных способов использовать любимый осенний овощ

Тыквы могут добавить аромат и особую уютную атмосферу вашим блюдам. Если вы хотите добавить больше тыквы в свои рецепты, то воспользуйтесь этими кулинарными идеями.
Это классика, но вы можете сделать ее более захватывающей, добавив специи, такие как корица и мускатный орех для уютного вкуса.
Смешайте тыквенное пюре с тестом для блинов для вкусного и питательного завтрака.
Смешайте тыкву с чесноком, сливками и сыром пармезан, чтобы получился сливочный соус для пасты.
Добавьте тыквенное пюре в утренний смузи для получения дополнительных витаминов и осеннего твиста.
После вырезания тыквы не выбрасывайте семена! Обжарьте их с небольшим количеством соли или ваших любимых приправ, чтобы получить хрустящую закуску.
Добавьте тыквенное пюре в ризотто, чтобы получить кремовое и красочное блюдо.
Смешайте тыкву с нутом, чесноком и тахини, чтобы получился уникальный тыквенный хумус.
Нарежьте тыкву на формы для жарки, приправьте и запекайте, чтобы получить более здоровую альтернативу обычному картофелю фри.
Добавьте кусочки тыквы к чили для сытного и ароматного блюда.
Приготовьте десерты со вкусом тыквы, такие как пироги, кексы или даже мороженое.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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