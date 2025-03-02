Латте без кофемашины — вот как его сделать правильно

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе латте — это не просто напиток, а целое искусство. Он мягкий, сливочный и идеально подходит для неспешного утра. Приготовить его дома несложно, если знать несколько важных нюансов. Главное правило: молока должно быть в 2-10 раз больше, чем кофе!

Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Латте

Что понадобится для приготовления?

На 1 порцию:

30 г зёрен арабики

150 мл питьевой воды

400 мл молока (2,5-3,2% жирности)

1-2 ч. л. сахара (по вкусу)

Как приготовить кофе латте?

Приготовьте кофейную основу

В идеале используется эспрессо, но подойдёт и крепкий кофе из турки или гейзерной кофеварки.

Зерна арабики слегка прогрейте на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат.

Смелите их в кофемолке до состояния пыли.

Заварите кофе выбранным способом.

Подготовьте молоко

Подогрейте молоко до 60°C, но не кипятите.

Вспеньте с помощью блендера, френч-пресса или обычного венчика.

Сборка латте

Прогрейте чашку или прозрачный бокал, обдав его кипятком.

Налейте вспененное молоко.

Аккуратно влейте горячий кофе, чтобы создать красивый слоистый эффект.

Декор и подача

По желанию добавьте сахар, корицу или карамельный сироп.

Наслаждайтесь сразу после приготовления!

Хотите согревающий латте?

Попробуйте ирландский вариант — айриш латте! Всё так же, но в конце добавьте немного виски и украсьте взбитыми сливками.

Уточнения

Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.

