Латте без кофемашины — вот как его сделать правильно

Кофе латте — это не просто напиток, а целое искусство. Он мягкий, сливочный и идеально подходит для неспешного утра. Приготовить его дома несложно, если знать несколько важных нюансов. Главное правило: молока должно быть в 2-10 раз больше, чем кофе!
На 1 порцию:
Приготовьте кофейную основу
Подготовьте молоко
Сборка латте
Декор и подача
Попробуйте ирландский вариант — айриш латте! Всё так же, но в конце добавьте немного виски и украсьте взбитыми сливками.
Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.
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