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Латте без кофемашины — вот как его сделать правильно

1:43
Еда

Кофе латте — это не просто напиток, а целое искусство. Он мягкий, сливочный и идеально подходит для неспешного утра. Приготовить его дома несложно, если знать несколько важных нюансов. Главное правило: молока должно быть в 2-10 раз больше, чем кофе!

Латте
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Латте

Что понадобится для приготовления?

На 1 порцию:

  • 30 г зёрен арабики
  • 150 мл питьевой воды
  • 400 мл молока (2,5-3,2% жирности)
  • 1-2 ч. л. сахара (по вкусу)

Как приготовить кофе латте?

Приготовьте кофейную основу

  • В идеале используется эспрессо, но подойдёт и крепкий кофе из турки или гейзерной кофеварки.
  • Зерна арабики слегка прогрейте на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат.
  • Смелите их в кофемолке до состояния пыли.
  • Заварите кофе выбранным способом.

Подготовьте молоко

  • Подогрейте молоко до 60°C, но не кипятите.
  • Вспеньте с помощью блендера, френч-пресса или обычного венчика.

Сборка латте

  • Прогрейте чашку или прозрачный бокал, обдав его кипятком.
  • Налейте вспененное молоко.
  • Аккуратно влейте горячий кофе, чтобы создать красивый слоистый эффект.

Декор и подача

  • По желанию добавьте сахар, корицу или карамельный сироп.
  • Наслаждайтесь сразу после приготовления!

Хотите согревающий латте?

Попробуйте ирландский вариант — айриш латте! Всё так же, но в конце добавьте немного виски и украсьте взбитыми сливками.

Уточнения

Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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