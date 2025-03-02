Домашний салат Цезарь с курицей: вкуснее, чем в ресторане

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Цезарь" с курицей — это классика, которую можно легко приготовить дома. Главное — удачный соус, ведь именно он делает вкус блюда особенным. В этом рецепте используется простой, но насыщенный вариант на основе майонеза и натурального йогурта с добавлением анчоусов, дижонской горчицы и каперсов. Готовый салат получается нежным, ароматным и по-настоящему ресторанным!

Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат Цезарь

Что понадобится для приготовления?

На 2 порции:

160 г салата ромэн

200 г куриного филе

100 г помидоров черри

20 г тёртого пармезана

2 горсти гренок

4 ст. л. оливкового масла

Соль, свежемолотый чёрный перец (по вкусу)

Белое сухое вино

Для соуса (рассчитан на 10 порций, на 2 порции потребуется 6 ст. л.)

150 г майонеза

150 г натурального йогурта

20 г каперсов

20 г дижонской горчицы

100 г филе анчоусов

Как приготовить салат "Цезарь" с курицей?

Обжарьте курицу

Куриное филе промойте, нарежьте небольшими брусочками.

Посолите, поперчите и обжаривайте на оливковом масле, понемногу добавляя белое вино, пока мясо не станет золотистым и сочным.

Приготовьте соус

В блендере смешайте все ингредиенты для соуса до однородности.

Учтите, что рецепт рассчитан на большую порцию, поэтому на 2 порции салата понадобится 6 ст. л. соуса.

Остальной соус можно хранить в холодильнике около недели.

Подготовьте листья салата

Промойте листья ромэна, тщательно обсушите бумажными полотенцами.

Порвите руками на кусочки и заправьте приготовленным соусом.

Соберите салат

Добавьте обжаренные кусочки курицы, перемешайте.

Разложите салат на тарелке, сверху выложите разрезанные пополам помидоры черри, гренки и посыпьте тёртым пармезаном.

Как улучшить салат?

Гренки лучше делать самостоятельно. Нарежьте белый хлеб кубиками, сбрызните оливковым маслом с чесноком и запеките в духовке до хрустящей корочки.

Нарежьте белый хлеб кубиками, сбрызните оливковым маслом с чесноком и запеките в духовке до хрустящей корочки. Попробуйте запечь курицу в фольге. Вместо жарки натрите филе солью и перцем, заверните в фольгу с небольшим количеством воды и запекайте 30 минут при 190°C.

Уточнения

"Цезарь" — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни(иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).

