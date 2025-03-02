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Домашний салат Цезарь с курицей: вкуснее, чем в ресторане

2:34
Еда

Салат "Цезарь" с курицей — это классика, которую можно легко приготовить дома. Главное — удачный соус, ведь именно он делает вкус блюда особенным. В этом рецепте используется простой, но насыщенный вариант на основе майонеза и натурального йогурта с добавлением анчоусов, дижонской горчицы и каперсов. Готовый салат получается нежным, ароматным и по-настоящему ресторанным!

Салат Цезарь
Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат Цезарь

Что понадобится для приготовления?

На 2 порции:

  • 160 г салата ромэн
  • 200 г куриного филе
  • 100 г помидоров черри
  • 20 г тёртого пармезана
  • 2 горсти гренок
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • Соль, свежемолотый чёрный перец (по вкусу)
  • Белое сухое вино

Для соуса (рассчитан на 10 порций, на 2 порции потребуется 6 ст. л.)

  • 150 г майонеза
  • 150 г натурального йогурта
  • 20 г каперсов
  • 20 г дижонской горчицы
  • 100 г филе анчоусов

Как приготовить салат "Цезарь" с курицей?

Обжарьте курицу

  • Куриное филе промойте, нарежьте небольшими брусочками.
  • Посолите, поперчите и обжаривайте на оливковом масле, понемногу добавляя белое вино, пока мясо не станет золотистым и сочным.

Приготовьте соус

  • В блендере смешайте все ингредиенты для соуса до однородности.
  • Учтите, что рецепт рассчитан на большую порцию, поэтому на 2 порции салата понадобится 6 ст. л. соуса.
  • Остальной соус можно хранить в холодильнике около недели.

Подготовьте листья салата

  • Промойте листья ромэна, тщательно обсушите бумажными полотенцами.
  • Порвите руками на кусочки и заправьте приготовленным соусом.

Соберите салат

  • Добавьте обжаренные кусочки курицы, перемешайте.
  • Разложите салат на тарелке, сверху выложите разрезанные пополам помидоры черри, гренки и посыпьте тёртым пармезаном.

Как улучшить салат?

  • Гренки лучше делать самостоятельно. Нарежьте белый хлеб кубиками, сбрызните оливковым маслом с чесноком и запеките в духовке до хрустящей корочки.
  • Попробуйте запечь курицу в фольге. Вместо жарки натрите филе солью и перцем, заверните в фольгу с небольшим количеством воды и запекайте 30 минут при 190°C.

Уточнения

"Цезарь" — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни(иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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