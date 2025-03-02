Домашний салат Цезарь с курицей: вкуснее, чем в ресторане

Салат "Цезарь" с курицей — это классика, которую можно легко приготовить дома. Главное — удачный соус, ведь именно он делает вкус блюда особенным. В этом рецепте используется простой, но насыщенный вариант на основе майонеза и натурального йогурта с добавлением анчоусов, дижонской горчицы и каперсов. Готовый салат получается нежным, ароматным и по-настоящему ресторанным!
Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат Цезарь
Что понадобится для приготовления?
На 2 порции:
160 г салата ромэн
200 г куриного филе
100 г помидоров черри
20 г тёртого пармезана
2 горсти гренок
4 ст. л. оливкового масла
Соль, свежемолотый чёрный перец (по вкусу)
Белое сухое вино
Для соуса (рассчитан на 10 порций, на 2 порции потребуется 6 ст. л.)