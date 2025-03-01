Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеканка станет настоящим спасением, если хочется чего-то вкусного и сытного без сложных ингредиентов. Цветная капуста, мясной фарш, немного сливок и сыр — всё просто, но невероятно вкусно!

Фото: freepik by atlascompany запеканка

Что понадобится для приготовления?

На 6 порций:

1 средний кочан цветной капусты

1 большая луковица

600 г свиного фарша (или смешанного с говядиной 50:50)

1 яйцо + 2 желтка

2 ломтика белого хлеба

150 мл жирных сливок

100 г тёртого сыра (гауда, пармезан или копчёный)

Сливочное масло

Соль, свежемолотый чёрный перец

Как приготовить запеканку?

Подготовьте хлеб

Срежьте корку с ломтиков белого хлеба.

Залейте сливками и оставьте на 15-20 минут.

Разберите капусту

Вымойте кочан, удалите стебель, нарежьте часть мелкими кубиками, а остальное разберите на соцветия.

Отварите капусту

Опустите соцветия в кипящую воду, немного посолите, доведите до кипения и оставьте на 5 минут.

Откиньте на дуршлаг.

Приготовьте фарш

Лук и мелко нарезанный стебель капусты обжарьте в сливочном масле 10 минут, затем остудите.

Смешайте фарш с луком, солью, перцем, размякшим хлебом и сливками, добавьте яйцо и желтки, хорошо вымесите.

Формируем запеканку

Смажьте форму маслом.

Выложите половину фарша, затем слой цветной капусты, затем оставшийся фарш.

Закройте форму фольгой и выпекайте 40 минут при 170°C.

Завершающий штрих

Посыпьте запеканку тёртым сыром и запекайте ещё 5 минут под грилем.

Как сделать вкус ещё ярче?

Добавьте в капусту перед запеканием щепотку карри, мускатного ореха или кориандра — это придаст блюду новый ароматный оттенок.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

