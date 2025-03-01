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Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

2:01
Еда

Эта запеканка станет настоящим спасением, если хочется чего-то вкусного и сытного без сложных ингредиентов. Цветная капуста, мясной фарш, немного сливок и сыр — всё просто, но невероятно вкусно!

запеканка
Фото: freepik by atlascompany
запеканка

Что понадобится для приготовления?

На 6 порций:

  • 1 средний кочан цветной капусты
  • 1 большая луковица
  • 600 г свиного фарша (или смешанного с говядиной 50:50)
  • 1 яйцо + 2 желтка
  • 2 ломтика белого хлеба
  • 150 мл жирных сливок
  • 100 г тёртого сыра (гауда, пармезан или копчёный)
  • Сливочное масло
  • Соль, свежемолотый чёрный перец

Как приготовить запеканку?

Подготовьте хлеб

  • Срежьте корку с ломтиков белого хлеба.
  • Залейте сливками и оставьте на 15-20 минут.

Разберите капусту

  • Вымойте кочан, удалите стебель, нарежьте часть мелкими кубиками, а остальное разберите на соцветия.

Отварите капусту

  • Опустите соцветия в кипящую воду, немного посолите, доведите до кипения и оставьте на 5 минут.
  • Откиньте на дуршлаг.

Приготовьте фарш

  • Лук и мелко нарезанный стебель капусты обжарьте в сливочном масле 10 минут, затем остудите.
  • Смешайте фарш с луком, солью, перцем, размякшим хлебом и сливками, добавьте яйцо и желтки, хорошо вымесите.

Формируем запеканку

  • Смажьте форму маслом.
  • Выложите половину фарша, затем слой цветной капусты, затем оставшийся фарш.
  • Закройте форму фольгой и выпекайте 40 минут при 170°C.

Завершающий штрих

  • Посыпьте запеканку тёртым сыром и запекайте ещё 5 минут под грилем.

Как сделать вкус ещё ярче?

Добавьте в капусту перед запеканием щепотку карри, мускатного ореха или кориандра — это придаст блюду новый ароматный оттенок.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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