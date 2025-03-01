Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
2:01
Эта запеканка станет настоящим спасением, если хочется чего-то вкусного и сытного без сложных ингредиентов. Цветная капуста, мясной фарш, немного сливок и сыр — всё просто, но невероятно вкусно!
Фото: freepik by atlascompany
запеканка
Что понадобится для приготовления?
На 6 порций:
- 1 средний кочан цветной капусты
- 1 большая луковица
- 600 г свиного фарша (или смешанного с говядиной 50:50)
- 1 яйцо + 2 желтка
- 2 ломтика белого хлеба
- 150 мл жирных сливок
- 100 г тёртого сыра (гауда, пармезан или копчёный)
- Сливочное масло
- Соль, свежемолотый чёрный перец
Как приготовить запеканку?
Подготовьте хлеб
- Срежьте корку с ломтиков белого хлеба.
- Залейте сливками и оставьте на 15-20 минут.
Разберите капусту
- Вымойте кочан, удалите стебель, нарежьте часть мелкими кубиками, а остальное разберите на соцветия.
Отварите капусту
- Опустите соцветия в кипящую воду, немного посолите, доведите до кипения и оставьте на 5 минут.
- Откиньте на дуршлаг.
Приготовьте фарш
- Лук и мелко нарезанный стебель капусты обжарьте в сливочном масле 10 минут, затем остудите.
- Смешайте фарш с луком, солью, перцем, размякшим хлебом и сливками, добавьте яйцо и желтки, хорошо вымесите.
Формируем запеканку
- Смажьте форму маслом.
- Выложите половину фарша, затем слой цветной капусты, затем оставшийся фарш.
- Закройте форму фольгой и выпекайте 40 минут при 170°C.
Завершающий штрих
- Посыпьте запеканку тёртым сыром и запекайте ещё 5 минут под грилем.
Как сделать вкус ещё ярче?
Добавьте в капусту перед запеканием щепотку карри, мускатного ореха или кориандра — это придаст блюду новый ароматный оттенок.
Уточнения
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру