Домашняя версия пасты Карбонара: просто, быстро и вкусно

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — не каноническая Карбонара, но зато невероятно вкусная и уютная версия, которая прекрасно подойдёт для домашнего ужина. Готовится быстро, требует минимум ингредиентов, а результат — кремовая, нежная паста с ароматным беконом и пармезаном.

Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спагетти карбонара

Что понадобится для приготовления?

На 3 порции:

100 г бекона

4 яичных желтка

100-120 г сливок

600 мл куриного бульона

250 г спагетти

Оливковое масло

Пармезан (по вкусу)

Как приготовить домашнюю Карбонару?

Обжарьте бекон

В сотейнике на оливковом масле обжарьте нарезанный бекон до хрустящей корочки.

Добавьте бульон

Влейте в сотейник куриный бульон и доведите до кипения.

Сварите пасту в бульоне

Положите в сотейник спагетти, перемешайте, накройте крышкой и варите, помешивая, до состояния аль денте.

Приготовьте сливочную смесь

В миске взбейте яичные желтки со сливками.

Смешайте соус и пасту

Когда спагетти достигнут нужной готовности, влейте яично-сливочную смесь в сотейник.

Быстро перемешайте, дайте загустеть буквально за несколько секунд и снимите с огня.

Подача

Разложите пасту по тарелкам, посыпьте свежемолотым перцем и натёртым пармезаном.

Совет по приготовлению

Если в процессе готовки кажется, что паста недостаточно покрыта соусом, можно добавить немного бульона. Главное — не перегревать, чтобы соус остался нежным.

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.

