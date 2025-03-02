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Домашняя версия пасты Карбонара: просто, быстро и вкусно

1:38
Еда

Этот рецепт — не каноническая Карбонара, но зато невероятно вкусная и уютная версия, которая прекрасно подойдёт для домашнего ужина. Готовится быстро, требует минимум ингредиентов, а результат — кремовая, нежная паста с ароматным беконом и пармезаном.

Спагетти карбонара
Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спагетти карбонара

Что понадобится для приготовления?

На 3 порции:

  • 100 г бекона
  • 4 яичных желтка
  • 100-120 г сливок
  • 600 мл куриного бульона
  • 250 г спагетти
  • Оливковое масло
  • Пармезан (по вкусу)

Как приготовить домашнюю Карбонару?

Обжарьте бекон

  • В сотейнике на оливковом масле обжарьте нарезанный бекон до хрустящей корочки.

Добавьте бульон

  • Влейте в сотейник куриный бульон и доведите до кипения.

Сварите пасту в бульоне

  • Положите в сотейник спагетти, перемешайте, накройте крышкой и варите, помешивая, до состояния аль денте.

Приготовьте сливочную смесь

  • В миске взбейте яичные желтки со сливками.

Смешайте соус и пасту

  • Когда спагетти достигнут нужной готовности, влейте яично-сливочную смесь в сотейник.
  • Быстро перемешайте, дайте загустеть буквально за несколько секунд и снимите с огня.

Подача

  • Разложите пасту по тарелкам, посыпьте свежемолотым перцем и натёртым пармезаном.

Совет по приготовлению

Если в процессе готовки кажется, что паста недостаточно покрыта соусом, можно добавить немного бульона. Главное — не перегревать, чтобы соус остался нежным.

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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