Домашняя версия пасты Карбонара: просто, быстро и вкусно

Этот рецепт — не каноническая Карбонара, но зато невероятно вкусная и уютная версия, которая прекрасно подойдёт для домашнего ужина. Готовится быстро, требует минимум ингредиентов, а результат — кремовая, нежная паста с ароматным беконом и пармезаном.
На 3 порции:
Обжарьте бекон
Добавьте бульон
Сварите пасту в бульоне
Приготовьте сливочную смесь
Смешайте соус и пасту
Подача
Если в процессе готовки кажется, что паста недостаточно покрыта соусом, можно добавить немного бульона. Главное — не перегревать, чтобы соус остался нежным.
Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.
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