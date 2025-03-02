Сырники, которые можно есть без угрызений совести — рецепт для ПП-завтрака
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Сырники, приготовленные в пароварке, — это лёгкий и полезный вариант любимого блюда. Они получаются нежными, но плотными, без излишков жира, что делает их отличным выбором для завтрака или перекуса.
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сырники
Что понадобится для приготовления?
На 4 порции:
- 400 г творога (жирность от 5%)
- 1 яйцо (С1)
- 40 г сливочного масла (82,5%)
- 3 ст. л. муки (45 г) + немного для обваливания
- 1 ст. л. манной крупы (15 г)
- 1 ст. л. ванильного сахара (10 г)
- 0,3 ч. л. соли (2 г)
- Сметана, сгущёнка, варенье или джем для подачи
Как приготовить сырники на пару?
Подготовка теста
- Растопите сливочное масло.
- В миске смешайте творог, масло, яйцо, соль и сахар. Взбейте погружным блендером до однородности.
- Добавьте муку и манку, снова взбейте.
Формирование сырников
- Смоченными руками скатайте из теста шарики размером с крупную сливу.
- Слегка приплюсните их, придавая форму сырников.
- Обваляйте в небольшом количестве муки и поставьте в холодильник на 30-60 минут.
Готовка на пару
- Разогрейте пароварку.
- Слегка смажьте корзину маслом или застелите пергаментом с дырочками.
- Выложите сырники на расстоянии друг от друга.
- Готовьте 20 минут под крышкой.
Уточнения
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру