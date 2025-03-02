Сырники, которые можно есть без угрызений совести — рецепт для ПП-завтрака

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники, приготовленные в пароварке, — это лёгкий и полезный вариант любимого блюда. Они получаются нежными, но плотными, без излишков жира, что делает их отличным выбором для завтрака или перекуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сырники

Что понадобится для приготовления?

На 4 порции:

400 г творога (жирность от 5%)

1 яйцо (С1)

40 г сливочного масла (82,5%)

3 ст. л. муки (45 г) + немного для обваливания

1 ст. л. манной крупы (15 г)

1 ст. л. ванильного сахара (10 г)

0,3 ч. л. соли (2 г)

Сметана, сгущёнка, варенье или джем для подачи

Как приготовить сырники на пару?

Подготовка теста

Растопите сливочное масло.

В миске смешайте творог, масло, яйцо, соль и сахар. Взбейте погружным блендером до однородности.

Добавьте муку и манку, снова взбейте.

Формирование сырников

Смоченными руками скатайте из теста шарики размером с крупную сливу.

Слегка приплюсните их, придавая форму сырников.

Обваляйте в небольшом количестве муки и поставьте в холодильник на 30-60 минут.

Готовка на пару

Разогрейте пароварку.

Слегка смажьте корзину маслом или застелите пергаментом с дырочками.

Выложите сырники на расстоянии друг от друга.

Готовьте 20 минут под крышкой.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

