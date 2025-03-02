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Сырники, которые можно есть без угрызений совести — рецепт для ПП-завтрака

1:39
Еда

Сырники, приготовленные в пароварке, — это лёгкий и полезный вариант любимого блюда. Они получаются нежными, но плотными, без излишков жира, что делает их отличным выбором для завтрака или перекуса.

Сырники
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сырники

Что понадобится для приготовления?

На 4 порции:

  • 400 г творога (жирность от 5%)
  • 1 яйцо (С1)
  • 40 г сливочного масла (82,5%)
  • 3 ст. л. муки (45 г) + немного для обваливания
  • 1 ст. л. манной крупы (15 г)
  • 1 ст. л. ванильного сахара (10 г)
  • 0,3 ч. л. соли (2 г)
  • Сметана, сгущёнка, варенье или джем для подачи

Как приготовить сырники на пару?

Подготовка теста

  • Растопите сливочное масло.
  • В миске смешайте творог, масло, яйцо, соль и сахар. Взбейте погружным блендером до однородности.
  • Добавьте муку и манку, снова взбейте.

Формирование сырников

  • Смоченными руками скатайте из теста шарики размером с крупную сливу.
  • Слегка приплюсните их, придавая форму сырников.
  • Обваляйте в небольшом количестве муки и поставьте в холодильник на 30-60 минут.

Готовка на пару

  • Разогрейте пароварку.
  • Слегка смажьте корзину маслом или застелите пергаментом с дырочками.
  • Выложите сырники на расстоянии друг от друга.
  • Готовьте 20 минут под крышкой.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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