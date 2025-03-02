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Постная выпечка, которая удивит всех — кофейный пирог с мёдом и орехами

1:59
Еда

Этот постный кофейный пирог — настоящее открытие для любителей ароматной выпечки. Без яиц, масла и молочных продуктов он получается невероятно вкусным, насыщенным и слегка напоминает коврижку. Благодаря кофе и мёду у него глубокий вкус, а грецкие орехи придают приятную текстуру.

Шоколадный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколадный пирог

Что понадобится для приготовления?

На 4 порции:

  • 250-300 г муки
  • 180 г коричневого сахара
  • 300 г мёда
  • 150 г очищенных грецких орехов
  • 2 ст. л. молотого кофе
  • 1 ч. л. соды
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра для украшения

Как приготовить кофейный пирог?

Приготовьте кофейную основу

  • Заварите молотый кофе в 300 мл воды, доведя до кипения, но не кипятите.
  • Дайте настояться 10 минут и процедите.

Сделайте сироп

  • Добавьте в кофейный отвар сахар и мёд, слегка прогрейте, помешивая, пока не получится однородная масса.

Подготовьте орехи

  • Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде, остудите и порубите ножом.
  • Добавьте их в кофейный сироп.

Замесите тесто

  • Всыпьте в сироп соду и соль, перемешайте.
  • Просейте муку через сито, добавьте в сироп и тщательно вымесите тесто.

Выпекайте пирог

  • Выложите тесто в форму (26 см) с промасленной бумагой и слегка подпылите мукой.
  • Выпекайте 50-55 минут при 170°C.

Остывание и подача

  • Остудите пирог, переложите на решётку, затем на тарелку.
  • Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Совет по ингредиентам

Если нет коричневого сахара, используйте обычный белый, а для насыщенного вкуса выбирайте тёмный мёд (например, гречишный).

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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