Постная выпечка, которая удивит всех — кофейный пирог с мёдом и орехами

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот постный кофейный пирог — настоящее открытие для любителей ароматной выпечки. Без яиц, масла и молочных продуктов он получается невероятно вкусным, насыщенным и слегка напоминает коврижку. Благодаря кофе и мёду у него глубокий вкус, а грецкие орехи придают приятную текстуру.

Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколадный пирог

Что понадобится для приготовления?

На 4 порции:

250-300 г муки

180 г коричневого сахара

300 г мёда

150 г очищенных грецких орехов

2 ст. л. молотого кофе

1 ч. л. соды

Щепотка соли

Сахарная пудра для украшения

Как приготовить кофейный пирог?

Приготовьте кофейную основу

Заварите молотый кофе в 300 мл воды, доведя до кипения, но не кипятите.

Дайте настояться 10 минут и процедите.

Сделайте сироп

Добавьте в кофейный отвар сахар и мёд, слегка прогрейте, помешивая, пока не получится однородная масса.

Подготовьте орехи

Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде, остудите и порубите ножом.

Добавьте их в кофейный сироп.

Замесите тесто

Всыпьте в сироп соду и соль, перемешайте.

Просейте муку через сито, добавьте в сироп и тщательно вымесите тесто.

Выпекайте пирог

Выложите тесто в форму (26 см) с промасленной бумагой и слегка подпылите мукой.

Выпекайте 50-55 минут при 170°C.

Остывание и подача

Остудите пирог, переложите на решётку, затем на тарелку.

Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Совет по ингредиентам

Если нет коричневого сахара, используйте обычный белый, а для насыщенного вкуса выбирайте тёмный мёд (например, гречишный).

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

