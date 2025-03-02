Постная выпечка, которая удивит всех — кофейный пирог с мёдом и орехами

Этот постный кофейный пирог — настоящее открытие для любителей ароматной выпечки. Без яиц, масла и молочных продуктов он получается невероятно вкусным, насыщенным и слегка напоминает коврижку. Благодаря кофе и мёду у него глубокий вкус, а грецкие орехи придают приятную текстуру.
На 4 порции:
Приготовьте кофейную основу
Сделайте сироп
Подготовьте орехи
Замесите тесто
Выпекайте пирог
Остывание и подача
Если нет коричневого сахара, используйте обычный белый, а для насыщенного вкуса выбирайте тёмный мёд (например, гречишный).
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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